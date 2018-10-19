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14:56 (мск), источник: Mail Новости

Художник преобразил культовых личностей, сделав их хипстерами

Такими мы их еще не видели.

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Амит Шимони из Израиля решил добавить новых красок в образы политиков, известных ученых, музыкантов, актеров и великих художников.

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С 2014 года он ведет серию работ под названием HIPSTORY («Хипстори»), в которой размышляет над тем, как бы выглядели известные люди, если бы были моложе и современнее.

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Сейчас молодежь использует внешний вид как средство самовыражения, поэтому Шимони постарался преобразить известных личностей, сохранив при этом их узнаваемые черты и стиль.

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