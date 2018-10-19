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15:36 (мск), источник: Интерфакс

Константинополь не будет разрывать общение с РПЦ

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — Несмотря на разрыв евхаристического общения Русской православной церкви с Константинопольским патриархатом, Константинополь продолжает состоять в общении с ней, говорится в обращении экзархата русских приходов в Западной Европе к пастве, текст которого поступил в пятницу в «Интерфакс».

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Источник: РИА "Новости"

«Дорогие братья и сестры, извещаем вас о том, что наша архиепископия-экзархат, находящаяся в юрисдикции Вселенского патриархата, состоит в полном общении со всей Православной церковью. Также извещаем вас о том, что Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в порядке, установленном в диптихе», — сказано.

«Все православные верующие могут принимать полное участие в литургической жизни и церковных таинствах в наших приходах», — говорится там.

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Экзархат Константинополя призывает всех священников, диаконов, монахов, монахинь и верующих русского экзархата в Западной Европе молиться о единстве Церкви.

РПЦ объявила о полном разрыве отношений с Константиноопольским патриархатом после того, как Синод в Стамбуле лишил юридической силы указ о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров самопровозглашенных православных церквей на Украине.

Разрыв означает, что священнослужители РПЦ не могут совершать совместные богослужения с клириками Константинопольского патриархата, а православные верующие из России не должны участвовать в таинствах в храмах, которые входят в юрисдикцию Константинополя.

Справка
Что нужно знать про разрыв отношений РПЦ и Константинополя

Эксперты ответили на вопросы о ситуации на Украине и о ее возможных последствиях.

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