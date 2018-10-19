Куда поехать на Новый год? Пять недорогих вариантов
АиФ.ru выбрал пять недорогих направлений для путешествия на Новый год.
АиФ.ru выбрал пять недорогих направлений для путешествия на Новый год.
Самый доступный безвизовый вариант — это, конечно же, Минск. Для путешествия в белорусскую столицу не нужен даже загранпаспорт. Прямые билеты на самолет из Москвы в Минск и обратно (с датами вылета с 27 декабря по 3 января) можно купить за 6400 рублей. Время в пути — полтора часа.
20200 рублей за 7 ночей стоят апартаменты, расположенные в 2 километрах от центра города, где находятся главные достопримечательности — Костел святого Симеона и святой Елены, площадь Свободы, Гостиный двор, Ратуша.
Можно из Минска доехать и до Варшавы, это, правда, дольше и дороже — 10 часов и минимум 1400 рублей.
Впрочем, на Новый год в Польшу можно бюджетно съездить и без пересадок в Белоруссии. Прямой перелет из Москвы в Варшаву и обратно стоит около 10500 рублей (с 27 декабря по 3 января). Время в пути — два с небольшим часа. Семь ночей в трехзвездочной гостинице — 13000 рублей за двухместный номер.
Если недельного отдыха в Варшаве покажется много, отсюда можно съездить в другие города, например, в Краков — бывшую столицу Польши. В отличие от столицы нынешней, в Кракове сохранился исторический центр, который был одним из первых объектов, включенных в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Здесь и старинные здания, и дворцы, и средневековые костелы, а еще Национальный музей, где находится картина Леонардо да Винчи «Дама с горностаем».
Билет на автобус из Варшавы в Краков стоит 300 рублей, а время в пути составляет 4,5 — 5 часов. Четыре ночи в трехзвездочном отеле в Кракове обойдутся в 10870 рублей за двухместный номер.
Чтобы не переплатить лишнего за новогоднее путешествие, отправляться в него лучше не 29 — 30 декабря, а на несколько дней раньше — тогда авиабилеты стоят дешевле. Например, прямой перелет из Москвы в Будапешт с 26 декабря по 2 января обойдется в 11307 рублей, а с 29 декабря по 5 января — почти вдвое дороже, да еще и с пересадкой — 21200 рублей.
В Будапеште посетите Венгерский парламент, Будайскую крепость, базилику Святого Стефана, Церковь Матьяша (где регулярно проходят концерты органной музыки), Центральный рынок и музей изобразительных искусств, где висят полотна Рафаэля, да Винчи, Эль Греко, Рубенса, Мане, Гойи. Ну и конечно, знаменитые купальни Сечени, которые открыты круглый год. Здесь можно искупаться в бассейнах с лечебной водой, а еще сходить в сауну или на занятия по водной гимнастике.
А еще в Будапеште обязательно попробуйте блюда национальной кухни гуляш, паприкаш, халасле, турос чуса.
Но самые дешевые авиабилеты на новогодние праздники, которые удалось найти АиФ.ru — это билеты в Берлин. Всего 6900 рублей в оба конца, без пересадок, да еще и с багажом! (с 27 декабря по 2 января). А вот перелет с 27 декабря по 3 января обойдется минимум в 13000 рублей (с длинными пересадками в Варшаве).
Правда, проживание в берлинских гостиницах дороже, чем в других выбранных городах, поэтому здесь тоже лучше выбрать апартаменты. Сейчас их можно арендовать за 25000 рублей за шесть ночей.
В Берлине обязательны к посещению Бранденбургские ворота, здание парламента Рейхстаг, куда можно попасть на экскурсию (для этого необходимо предварительное бронирование), королевский дворец Шарлоттенбург, блошиный рынок в Тиргартене, церковь XIII века Мариенкирхе. Как минимум два дня следует выделить на берлинские музеи.
Недорогие авиабилеты на новогодние праздники можно купить и в Брюссель — 12800 рублей за прямой перелет и 11000 рублей за перелет с длинными пересадками в Амстердаме или Риге (с 26 декабря по 2 января).
В столице Бельгии полно достопримечательностей — это и дворцы, и памятники архитектуры/истории/скульптуры, соборы, костелы, музеи. Прогуляйтесь по готической площади