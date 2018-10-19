Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Удар США по Сирии стал роковым: Госдума отреагировала
70-летний мост прогнулся под автобусом, но не упал (видео)
Фото дочери Кончаловского растрогало сеть
Россиянка купила на прибавку к пенсии в 89 руб "подарок" министру
Супругам станет проще передавать наследство детям
«И чего у нас только нет!»Как приходилось добывать дефицитные товары в СССР
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова серьезно больны
«Керченский стрелок» записал видео для СМИ
Победительница «Битвы экстрасенсов» продает свой приз
Галкин раскритиковал ток-шоу, «греющие руки» на трагедии в Керчи
«Матч ТВ» покажет в прямом эфире игры ЦСКА и «Локомотива» в ЛЧ
Главный тренер хоккейного «Спартака» ушел в отставку
Как брат Кокорина отреагировал на решение суда оставить их в СИЗО
Назван залог, что за Кокорина готова внести мать
Поддержавший повышение пенсвозраста глава ПФР в регионе умер в 59
Будет моложе Галкина: фанаты не узнали Пугачеву
Как дизайнер обустроила квартиру с кухней в коридоре (фото)
История россиянки о жизни в Америке
Фоторепортажи
12В итальянском Триесте прошла ежегодня регата «Барколана»
12Акции памяти погибших при нападении на керченский колледж
17:31 (мск), источник: Ведомости

В Сибири пенсионерка купила министру «подарки» на 89 рублей прибавки

Новосибирская пенсионерка, недовольная повышением прожиточного минимума на 89 руб., принесла в министерство труда области «подарочный набор»: хозяйственное мыло, бельевую веревку, спички и пачку соли. Пенсионерка попросила передать «подарки» министру труда и социального развития региона Ярославу Фролову, сообщает «РИА Новости».

Наверх

В октябре правительство Новосибирской области одобрило законопроект об увеличении прожиточного минимума для пенсионеров на 2019 г. Согласно документу, он вырастет на 89 руб. — с 8725 до 8814 руб. «Уровень прожиточного минимума рассчитан на основе потребительской корзины. Также учтены данные федерального органа власти по статистике об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги», — говорил Фролов (цитата по «Тайга.инфо»).

Пенсионерку, подготовившую подарок Фролову, зовут Елена Владимировна, уточняет общественная организация «Гражданский патруль». Она опубликовала в соцсетях видеокадры того, как пенсионерка стоит у здания регионального министерства труда и социального развития с «подарками» в руках. На видео пенсионерка обращается к министру: «Хочу выразить ему благодарность и вручить этот скромный дар на сумму прибавки». Потом она заходит в здание, но останавливается у поста охраны. Видео прерывается на словах одного из работников охраны: «Съемка запрещена здесь. Кто вам разрешил, милые дамы?».

Во время загрузки произошла ошибка.

Фролов не стал отвечать на обращение пенсионерки. Он отметил, что считает некорректным давать «оценку поступкам граждан, обратившихся в министерство».

Ранее министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова предложила увеличить прожиточный минимум неработающих пенсионеров, проживающих в регионе, на 288 руб., отклонив предложение местных депутатов увеличить его на 500 руб. Она заявила, что суммы 3500 руб. в месяц вполне хватит на «минимальные физиологические потребности». На предложение местного депутата от КПРФ Николая Бондаренко в качестве эксперимента попробовать прожить на эту сумму месяц Соколова ответила отказом, объяснив, что ей такие эксперименты не позволяет статус министра.

При этом она рекомендовала жителям области «сбалансированное, но диетическое меню… исходя из цен в магазинах со скидками». «Макарошки стоят всегда одинаково», — отмечала Соколова.
Во время загрузки произошла ошибка.

Видео с высказываниями Соколовой появилось в интернете и вызвало широкий общественный резонанс. После этого ее уволили. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев назвал недопустимым пренебрежительное отношение к темам, «имеющим жизненную важность для людей», передавало «РИА Новости».

Новость
Кудрин считает «позорным» уровень бедности населения в России

Прожиточный минимум рассчитывается на основе минимального продуктового набора, сумме на оплату непродовольственных товаров и услуг — например, одежды и ЖКУ. Таким образом, прожиточный минимум пенсионера отличается от аналогичного показателя у трудоспособного жителя или ребенка. К примеру, прожиточный минимум саратовского пенсионера во II квартале 2018 г. составил 7176 руб., а трудоспособного жителя — 9354 руб. Сумма в 3500 руб., которая вызвала спор между Соколовой и местными депутатами, имеет отношение к региональной потребительской корзине.

После скандала с Соколовой саратовские министры решили рассмотреть законопроект об увеличении прожиточного минимума в регионе, сообщал ТАСС. Согласно документу, его могут повысить на 3,6%, следовательно, пенсионеры в области будут получать как минимум 8278 руб.

Читайте также: Познер назвал виновных в бедности россиян

 Сбербанк может стать крупным акционером «Яндекса»
Приморскому коммунисту предложены высокие посты за отказ от выборов
СК опубликовал видео с места трагедии в Керчи
Семью Кокорина раскритиковали за плач на ТВ и отказ от передачек
Ученые рассказали, как часто надо принимать душ
На заводе пиротехники в Ленинградской области произошел взрыв
Суд вынес приговор блогеру «Давидычу»
В Киргизии вспомнили дорогой подарок Путина и захотели еще один
Спорт
10 миллионов за свободу: Кокориных и Мамаева не отпустили домой Репортаж из зала суда
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
70-летний мост прогнулся под автобусом, но не упал (видео) В США водитель большого автобуса проигнорировал знаки и рискнул заехать на старый мост. К удивлению, конструкция выдержала
Кино
Климова и ее муж готовятся стать заслуженными артистами России Актеры объявили о начале сбора документов для представления к почетному званию
Недвижимость
Супругам станет проще передавать наследство детям
Зачем нужны комнатные растения
Как люди живут в недостроенных домах (фото)
Супругов в Санкт-Петербурге насильно переселили из комнаты в квартиру
Горячие темы на «Детях»
Cassie Drake думы о будущем 359
Лидия Еленева Ребенок не ест вообще ничего 184
Ирина Красавина А вот и пятница 180
я А как у вас проходит осень? 114
Леди
8 главных трендов в украшениях Когда неохота вставать с утра с кровати, а уж тем более продумывать сногсшибательный наряд – на помощь приходят украшения
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Как оформить квартиру для семьи из 4-х человек: реальный пример
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь