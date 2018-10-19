В Нидерландах интерсексуалу выдали первый гендерно-нейтральный паспорт
Человек, идентифицирующий себя как интерсексуал, получил паспорт с отметкой «гендер Х» по решению суда.
Человек, идентифицирующий себя как интерсексуал, получил паспорт с отметкой «гендер Х» по решению суда.
57-летняя Леонн Зеегерс родилась биологическим мужчиной, который в 2001 году прошел операцию по смене пола. Зеегерс теперь считает себя интерсексуалом. Теперь у Зеегерс получилось через суд добиться выдачи паспорта с гендерным обозначением «Х» вместо мужского «М» или женского «V».
Суд постановил, что отказ в регистрации человека
Как сообщает корреспондент
В нескольких странах уже можно получить
Наш корреспондент сообщает, что дело Зеегерс оживило борьбу
В Великобритании все обладатели паспортов должны выбрать мужской или женский пол. В июне Высокий суд Лондона отклонил иск о том, чтобы добавить третью опцию для выбора.