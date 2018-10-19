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18:01 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Нидерландах интерсексуалу выдали первый гендерно-нейтральный паспорт

Человек, идентифицирующий себя как интерсексуал, получил паспорт с отметкой «гендер Х» по решению суда.

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Источник: BBC News Русская служба

57-летняя Леонн Зеегерс родилась биологическим мужчиной, который в 2001 году прошел операцию по смене пола. Зеегерс теперь считает себя интерсексуалом. Теперь у Зеегерс получилось через суд добиться выдачи паспорта с гендерным обозначением «Х» вместо мужского «М» или женского «V».

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Суд постановил, что отказ в регистрации человека гендерно-нейтральным — нарушает «право на частную жизнь, самоопределение и автономию личности». Несмотря на решение суда, законодательство Нидерладов не изменилось и получить такой паспорт, как у Зеегерс, можно будет только по решению суда.

Как сообщает корреспондент Би-би-си Анна Холлиган из Гааги, около 4% граждан Нидерландов не относят себя ни к мужскому, ни к женскому полу.

В нескольких странах уже можно получить гендерно-нейтральные паспорта. Это Аргентина, Австралия, Канада, Дания, Германия, Индия, Мальта, Непал, Новая Зеландия и Пакистан.

Наш корреспондент сообщает, что дело Зеегерс оживило борьбу ЛГБТ-активистов Нидерландов за изменение законодательства с тем, чтобы разрешить кому угодно идентифицировать себя как человека третьего пола.

В Великобритании все обладатели паспортов должны выбрать мужской или женский пол. В июне Высокий суд Лондона отклонил иск о том, чтобы добавить третью опцию для выбора.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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