Будущее наступило: представлен концепт истребителя «МиГ-41»

Ультрасовременный «Сорок первый» призван заменить в свое время — революционный по скорости и высоте полета, но на данный момент — устаревший «Миг-31». Работа ведется с середины девяностых годов в обстановке строжайшей секретности. Ожидается, что новый самолет поступит на вооружение российской армии в середине 2020.

Вместо «Заслона», скорее всего, будет разработана соответствующая современным технологиям модель радара, а также новое ракетное вооружение, вероятно, — даже с функцией устранения целей в космосе, включая спутники. Кроме того, на «тридцать первом» непременно будет установлен «Х-47М2» — известный под названием «Кинжал» гиперзвуковой ракетный комплекс.