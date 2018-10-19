Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Выдавший Рослякову справку об оружии врач объяснил все
70-летний мост прогнулся под автобусом, но не упал (видео)
Кошка спасла хозяйку от рака груди
Фото журнала из оружейного магазина, где Росляков покупал патроны
Супругам станет проще передавать наследство детям
«И чего у нас только нет!»Как приходилось добывать дефицитные товары в СССР
Стал известен возможный мотив напавшего на колледж в Керчи
Сатановский назвал причину убийства Каддафи
Победительница «Битвы экстрасенсов» продает свой приз
Галкин раскритиковал ток-шоу, «греющие руки» на трагедии в Керчи
«Матч ТВ» покажет в прямом эфире игры ЦСКА и «Локомотива» в ЛЧ
Главный тренер хоккейного «Спартака» ушел в отставку
Россиянка купила на прибавку к пенсии в 89 руб "подарок" министру
Суд отказался выполнить просьбу футболиста Мамаева
Чиновник ПФР, предлагавший работать до 80 лет, умер в 59
Будет моложе Галкина: фанаты не узнали Пугачеву
Супругов в Петербурге насильно переселили из комнаты в квартиру
История россиянки о жизни в Америке
Фоторепортажи
12СК опубликовал фотографии с места массового убийства в Керчи
8Нидерланды выслали четверых россиян
17:53 (мск), источник: Mail Hi-Tech

Будущее наступило: представлен концепт истребителя «МиГ-41»

Генконструктор и вице-президент по инновациям Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Коротков рассказал о том, что проект новейшего истребителя передан на утверждение в Министерство обороны.

Наверх

Ультрасовременный «Сорок первый» призван заменить в свое время — революционный по скорости и высоте полета, но на данный момент — устаревший «Миг-31». Работа ведется с середины девяностых годов в обстановке строжайшей секретности. Ожидается, что новый самолет поступит на вооружение российской армии в середине 2020.
Вместо «Заслона», скорее всего, будет разработана соответствующая современным технологиям модель радара, а также новое ракетное вооружение, вероятно, — даже с функцией устранения целей в космосе, включая спутники. Кроме того, на «тридцать первом» непременно будет установлен «Х-47М2» — известный под названием «Кинжал» гиперзвуковой ракетный комплекс.

Источник: Youtube

Тем не менее, сверхзвуковых скоростей и опции беспилотника от нового истребителя ожидать не приходится — это всё-таки следующая модель «МиГ-31», а не оживший вымысел фантастов. Впрочем, за оставшиеся до выпуска несколько лет многое может измениться.

СК опубликовал видео с места трагедии в Керчи
Семью Кокорина раскритиковали за плач на ТВ и отказ от передачек
Пенсионерка купила министру «подарки» на 89 рублей прибавки
Ученые рассказали, как часто надо принимать душ
На заводе пиротехники в Ленинградской области произошел взрыв
Суд вынес приговор блогеру «Давидычу»
В Киргизии вспомнили дорогой подарок Путина и захотели еще один
Спорт
10 миллионов за свободу: Кокориных и Мамаева не отпустили домой Репортаж из зала суда
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
70-летний мост прогнулся под автобусом, но не упал (видео) В США водитель большого автобуса проигнорировал знаки и рискнул заехать на старый мост. К удивлению, конструкция выдержала
Кино
Климова и ее муж готовятся стать заслуженными артистами России Актеры объявили о начале сбора документов для представления к почетному званию
Недвижимость
Супругам станет проще передавать наследство детям
Зачем нужны комнатные растения
Как люди живут в недостроенных домах (фото)
Супругов в Санкт-Петербурге насильно переселили из комнаты в квартиру
Горячие темы на «Детях»
Cassie Drake думы о будущем 362
Лидия Еленева Ребенок не ест вообще ничего 185
Ирина Красавина А вот и пятница 181
я А как у вас проходит осень? 115
Леди
Жуткий вид: как отличить бомжа от модника Все, что ты хотела знать про «уродливую моду». Не благодари.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Как оформить квартиру для семьи из 4-х человек: реальный пример
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь