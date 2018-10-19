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19:57 (мск), источник: N + 1

Девочки-геймеры выросли в технарей

Британские исследователи обнаружили, что увлечение компьютерными играми у девочек влияет на то, какое образование они выберут в будущем.

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Источник: Silvo/СС0

В статье, опубликованной в журнале Computers in Human Behavior, сообщается, что среди студенток технических направлений намного чаще попадались геймеры, при этом справедлива и обраная связь: те, кто в подростковом возрасте играл в компьютерные игры более девяти часов в неделю, соответственно, чаще выбирали подобные специальности.

В эру развития технологий растет интерес к профессиям, связанным с точными науками. Министерство образования США, к примеру, всячески поддерживает интересы молодых ученых. Их программа STEM (расшифровывается как «science, technology, engineering, mathematics»: наука, технологии, инженерное дело, математика) направлена на развитие образовательных программ в области точных наук. К сожалению, в этих профессиях наблюдается явный недостаток женщин, из-за чего в некоторых областях также достаточно распространен сексизм.

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Считается (хотя многие называют это стереотипом), что интерес девочек в некоторых областях (например, компьютерных играх) коррелирует с их стремлением выбирать более технические специальности, Разобраться в этом решила Анеса Хусейн (Anesa Hosein) из Университета Суррея. Для этого она проанализировала два датасета, содержащие данные о юных британцах (всего 8183 человека), поставив несколько гипотез о связи заинтересованности девочек в компьютерных играх и их выбора профессии в сфере точных наук и технологий. Для этого в анализе были использованы два основных показателя: программа обучения (техническая, медицинская и гуманитарная) и время, проведенное за компьютерными играми. Все остальные переменные (пол, возраст, социоэкономический статус) были использованы в качестве побочных переменных. Кроме того, ученые также учли, какой вид игр предпочитали участники.

Участников разделили на четыре группы в соответствии с тем, сколько часов в неделю они проводят за компьютерными играми.

Ученые обнаружили, что среди студенток технических специальностей значительно (p <ÓM[Ø>девушки-геймеры, причем независимо от предпочитаемых игр.

Среди молодых людей такая же взаимосвязь была обнаружена только среди любителей мультиплеерных игр. Кроме того, девочки, которые в возрасте 13−14 лет играли в компьютерные игры больше девяти часов в неделю, также чаще выбирали технические профессии.

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Автор исследования отмечает, что полученные результаты говорят в пользу того, что учителя и родители могут поощрять и питать интересы девочек-геймеров к точным наукам уже в юном возрасте. Это может повысить вероятность того, что для продолжения обучения они выберут точные науки.

На желание ребенка развить карьеру в области точных наук и технических специальностей также может повлиять и интерес окружающих. К примеру, в прошлом году ученые выяснили, что заинтересованные одноклассники повлияли на выбор профессии больше, чем пол, уровень преподавания и даже мнение родителей.

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