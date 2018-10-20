Золотов предложил пропустить Навального через полиграф

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«Он же за свою ложь должен ответить! Я бы, честно говоря, для начала вообще пропустил его через полиграф…», — сказал господин Золотов специальному корреспонденту «Ъ» Андрею Колесникову.

Напомним, в конце августа ФБК Алексея Навального опубликовал расследование о нарушениях при закупках питания для Росгвардии. По данным фонда, после того как в декабре 2017 года единственным ее поставщиком стал ООО «Мясокомбинат ''Дружба народов''», цены на базовые продукты выросли в два-три раза.

В Росгвардии назвали расследование ФБК провокацией, а глава службы Виктор Золотов в видеообращении вызвал оппозиционера на поединок. Мясокомбинат, о котором говорится в расследовании, подал на Алексея Навального в суд.

Когда господин Навальный вышел после 20 суток ареста за нарушения при проведении митинга, он ответил господину Золотову видеороликом. В нем оппозиционер говорит, что драться не будет, но пригласил главу Росгвардии на дебаты на один из федеральных телеканалов.