У ГИБДД с почтой разговор короткий

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Автовладельцам придется внимательнее следить за почтовыми извещениями: срок хранения штрафного «письма счастья» в отделении связи сократится с 30 до 7 дней. Соответствующий проект приказа подготовлен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Если через неделю водитель не заберет письмо, то оно вернется в ГИБДД, штраф вступит в силу и его нужно будет уплатить. Эксперты считают, что жизнь автомобилистов, которые пользовались различными процессуальными хитростями, чтобы не уплачивать штрафы, усложнится, но в зоне риска могут оказаться и законопослушные автовладельцы.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработало поправки к приказу № 234 — новую редакцию правил оказания услуг почтовой связи. Отправления, адресованные гражданам в рамках производства по делам об административных правонарушениях, теперь будут храниться в отделении не месяц, а семь дней. Проект приказа уже прошел общественное обсуждение на regulation.gov.ru. Поправки ранее были учтены в новой редакции закона «О почтовой связи», которая вступила в силу еще 3 сентября. Чтобы они заработали на практике, нужно изменить ведомственные правила. Во ФГУП «Почта России» «Ъ» это подтвердили.

Изменения в закон были инициированы Самарской губернской думой в начале 2017 года. Местные депутаты обнаружили, что административные комиссии (принимают решения по некоторым нарушениям) не успевают рассмотреть некоторые дела: если нужно вызвать гражданина, то ему направляется извещение по почте, оно может храниться в отделении месяц, а у комиссии, согласно КоАП, на рассмотрение есть всего 15 дней. Теперь такое почтовое отправление будет приравнено по срокам хранения к извещению из суда.

Новые правила, как выяснил «Ъ», могут иметь правовые последствия и для автовладельцев, которые регулярно попадают в поле зрения камер. Дело в том, что с момента фиксации нарушения ПДД обычно проходит три-семь дней, прежде чем ГИБДД вынесет постановление и отправит его по почте в виде так называемого письма счастья. Если письмо с почты не забрать, то оно отправляется обратно в Госавтоинспекцию, и затем штраф вступает в силу.

Некоторые водители специально забирают почту в самый последний день, поясняет «Ъ» эксперт по безопасности движения юрист Катерина Соловьева, затем обжалуют штраф, указав, что за рулем в момент проезда под камерой находился другой водитель. При этом автовладелец делает все, чтобы письмо шло в ГИБДД максимально долго, например отправляя его из другого города. И в итоге инспекторы просто не успевают привлечь никого к ответственности: на вынесение нового постановления, согласно КоАП, отведено два месяца с момента фиксации нарушения. «Думаю, что таким образом поступали не более 5% водителей, — поясняет Катерина Соловьева.— Теперь выйти за сроки давности привлечения к ответственности, используя разные процессуальные хитрости, будет сложнее».

Сокращение срока хранения «письма счастья» существенно ограничит возможности обжалования, отмечает адвокат движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько. «Сейчас все автомобили продаются без снятия с учета, и любой продавец машины потенциально является заложником сложной ситуации: пока покупатель не перерегистрирует автомобиль на себя, все штрафы назначаются номинальному собственнику, и он вынужден их обжаловать», — поясняет он. Господин Радько напоминает, что в почтовый ящик гражданину должно приходить не само «письмо счастья», а извещение о том, что оно ждет в отделении, — в реальной жизни извещения приносят через один-два дня после поступления почты. «Если прибавить еще пару выходных, фактически у водителя остается три-четыре дня на получение. А ведь бывают еще командировки, отпуск, болезни, — говорит эксперт.— Такая проблема часто возникает с судебными извещениями, они хранятся семь дней, а потом участники процесса просят восстановить сроки».

Нужно создавать дополнительные условия, чтобы злостные неплательщики штрафов выполняли свои обязанности по погашению долгов, отмечает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков, например ограничивать их доступ к ряду госуслуг. Уже сейчас водитель обязан погасить штрафные долги при возврате прав после лишения, напомнил господин Лысаков. «Законопослушные и здравомыслящие граждане сами следят за штрафами, — отмечает он.— Есть масса электронных сервисов, на которые можно подписаться, получать SMS и оперативно оплачивать. Почтовые извещения в этом случае не нужны». Напомним, что пользователям этих сервисов («Яндекс. Деньги», «Автокод») уведомления приходят задолго до прихода письма на почту. В 2017 году из 108,7 млн штрафных постановлений 65,8 млн было оплачено со скидкой 50%, в большинстве из этих случаев автовладельцы получали электронное уведомление.

По данным «Ъ», около 55% «писем счастья», приходящих на почту в Москве, автовладельцы из отделений не забирают, поскольку оплатили все в электронном виде. Этим, по данным «Ъ», озабочены столичные власти. Московский ЦОДД ежегодно заключает с «Почтой Россией» контракты на отправку миллионов писем (последний, на 421 млн руб., был заключен в начале сентября 2018 года), это требование законодательства, но большая часть этих отправлений по факту оказывается бессмысленной и уходит в корзину. В мэрии думают над возможным решением проблемы.