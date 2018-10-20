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10:10 (мск), источник: Моя Планета

Парашютист сходил за молоком, спрыгнув с 29-го этажа

Необычный способ ходить в магазин.

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В Сети набирает популярность видео, как парашютист выпрыгивает с 29-го этажа своей квартиры в Дубаи, чтобы сходить в магазин. 54-летний Стивен Шипмэн смонтировал постановочный ролик, в котором жена говорит, что у них кончилось молоко. Он тут же надевает парашют и выпрыгивает с балкона, затем совершает покупки и возвращается домой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Стивен говорит, что записывал много роликов с экстремальным содержанием, но в этот раз решил добавить немного юмора, а заодно и купить молока.

Парашютист сходил за молоком, спрыгнув с 29-го этажа
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