Парашютист сходил за молоком, спрыгнув с 29-го этажа

В Сети набирает популярность видео, как парашютист выпрыгивает с 29-го этажа своей квартиры в Дубаи, чтобы сходить в магазин. 54-летний Стивен Шипмэн смонтировал постановочный ролик, в котором жена говорит, что у них кончилось молоко. Он тут же надевает парашют и выпрыгивает с балкона, затем совершает покупки и возвращается домой.