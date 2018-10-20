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10:55 (мск), источник: Mail Новости

Ученые показали, как работает «дедовщина» у пчел

Старшие заставляют работать младших с помощью вибрации.

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Медоносные пчелы приучают молодых членов улья к работе, создавая специфическую вибрацию, похожую на барабанную дробь.

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Открытие было сделано исследователями из Университета Ноттингем-Трент. Они записывали и изучали вибрацию как один из способов коммуникации у насекомых.

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Исследователи показали, как старшие пчелы передают звуковое сообщение, ухватившись ножками за других пчел и вибрируя брюшком. Также вибрация может передаваться непосредственно на соты. Такие действия влияют на колонию в целом.

Вибрация у пчел известна ученым более 90 лет, но до сих пор ее наблюдали в течение коротких периодов. В новом исследовании были проанализированы данные за год от записывающих устройств, размещенных внутри сотов в трех ульях.

Пчела, уловившая вибрацию, получает заряд энергии, словно человек, выпивший чашку кофе, объясняют ученые. Записи показывают, что чаще всего пчелы вибрируют ночью.

Известно, что кроме вибрации пчелы используют для «общения» другие звуки и даже танцы.

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