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11:31 (мск), источник: Российская газета

АК-74М вошел в пятерку самых опасных автоматов мира

В США составили рейтинг самых опасных автоматов. В топ-пять вошел и российский Калашников.

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Как пишет журнал National Interest, первая пятерка самых опасных винтовок на планете изменила войны XXI века. АК-74 находится в одном ряду со знаменитым американским автоматическим карабином М4, винтовкой Великобритании SA80A2, автоматами из Франции — FAMAS и Германии — HK416. В статье издания отмечается, что все эти виды оружия дорабатывались на протяжении десятилетний и стали лучшими.

В этом списке и российский автомат АК-74. Он был создан еще в 1970 году на смену АК-47, но не потерял своей актуальности до сегодняшнего дня. Калашников является грозным оружием в нынешних военных конфликтах. В 2015 автомат модернизировали. Он получил телескопический приклад, улучшенный дальний тормоз. АК-74 считается самым распространенным видом вооружения, отметил эксперт журнала Кайл Мизоками.

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