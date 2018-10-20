Как выглядит бабочка, которая не боится радиации
Она адаптировалась всего за пять лет.
Она адаптировалась всего за пять лет.
Бабочка Zizeeria maha смогла в рекордные сроки развить устойчивость к радиации, доказала группа японских ученых под руководством Дж. М. Отаки.
Исследователи изучали, как последствия аварии на АЭС Фукусима-1 в 2011 году повлияли на это распространенное в Японии насекомое. Радиационная авария максимального 7-го уровня по Международной шкале ядерных событий произошла в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами.
У особей, проживающих на территории префектуры Фукусима, уменьшилась площадь крыльев и была заметна деформация глаз, похожая на вмятины. У бабочек также наблюдалась повышенная смертность. Все филогенетические мутации были результатом воздействия радионуклидов.
Размер популяции восстановился всего через год после аварии, сообщает научный журнал Research Matters. По словам исследователей, Zizeeria maha продемонстрировала феноменальную способность менять свой геном в зависимости от неблагоприятных условий.
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