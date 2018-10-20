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11:58 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядит бабочка, которая не боится радиации

Она адаптировалась всего за пять лет.

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Бабочка Zizeeria maha смогла в рекордные сроки развить устойчивость к радиации, доказала группа японских ученых под руководством Дж. М. Отаки.

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Исследователи изучали, как последствия аварии на АЭС Фукусима-1 в 2011 году повлияли на это распространенное в Японии насекомое. Радиационная авария максимального 7-го уровня по Международной шкале ядерных событий произошла в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами.

После аварии ученые обнаружили физиологические и генетические аномалии у представителей вида Zizeeria maha, принадлежащего к семейству голубянок.

У особей, проживающих на территории префектуры Фукусима, уменьшилась площадь крыльев и была заметна деформация глаз, похожая на вмятины. У бабочек также наблюдалась повышенная смертность. Все филогенетические мутации были результатом воздействия радионуклидов.

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Дальнейшее наблюдение за Zizeeria maha, которое длилось 5 лет, показало, что бабочки в кратчайший срок пережили адаптивную эволюцию, стали устойчивыми к радиации и научились выживать в неблагоприятных условиях.

Размер популяции восстановился всего через год после аварии, сообщает научный журнал Research Matters. По словам исследователей, Zizeeria maha продемонстрировала феноменальную способность менять свой геном в зависимости от неблагоприятных условий.

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