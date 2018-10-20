Вороны-свистуны запугали австралийцев
Количество нападений этих птиц на людей стало рекордным.
Количество нападений этих птиц на людей стало рекордным.
Австралийские СМИ сообщают об участившихся нападениях
За два месяца было зафиксировано около 3000 нападений этой птицы на человека, 400 из которых обернулись ранениями и травмами.
У
Каждый год в период гнездования, которое приходится на
Если человек не понимает сигнал, они могут напасть. Точно так же ведут себя и многие мелкие птицы, но мы не замечаем этого
Тем не менее, в 2018 году масштабы нападений стали рекордными, сообщают местные власти. Это связывают с уменьшением лесных площадей и тем, что птицы все чаще вынуждены жить в городской среде.
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