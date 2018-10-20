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13:33 (мск), источник: Mail Новости

Вороны-свистуны запугали австралийцев

Количество нападений этих птиц на людей стало рекордным.

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Австралийские СМИ сообщают об участившихся нападениях ворон-свистунов на местных жителей.

За два месяца было зафиксировано около 3000 нападений этой птицы на человека, 400 из которых обернулись ранениями и травмами.

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Ворона-свистун, которую из-за черно-белого окраса еще называют австралийской сорокой, считается любимой птицей австралийцев. В декабре 2017 года она даже была признана птицей года. Это одна из самых распространенных птиц в стране.

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У вороны-свистуна очень узнаваемое пение, которое заканчивается свистом или сиплым выдохом. При правильном обращении птица может подружиться с человеком и стать домашним питомцем.

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Каждый год в период гнездования, которое приходится на сентябрь-октябрь, вороны-свистуны становятся агрессивными и нередко нападают на людей. На самом деле, объясняет Гизела Каплан, почетный профессор Университета Новой Англии, в поведении птиц нет ничего необычного.

Своими налетами вороны-свистуны подают сигнал человеку, что рядом находится их гнездо, и предупреждают, чтобы он не подходил ближе.

Если человек не понимает сигнал, они могут напасть. Точно так же ведут себя и многие мелкие птицы, но мы не замечаем этого из-за их размеров или удаленных мест гнездования.

Тем не менее, в 2018 году масштабы нападений стали рекордными, сообщают местные власти. Это связывают с уменьшением лесных площадей и тем, что птицы все чаще вынуждены жить в городской среде.

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