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14:58 (мск), источник: Mail Новости

Лунный метеорит продали за рекордную сумму

Это один из самых крупных метеоритов с Луны.

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Метеорит с Луны весом 5,5 кг был продан на аукционе в Бостоне за рекордную сумму 612,5 тысяч долларов.

Инфографика
Метеоры и метеоритыВ атмосферу Земли ежедневно попадает огромное количество космических тел. Большинство из них разрушаются и не долетают до поверхности планеты, но есть и более крупные, которые падают на Землю. Их называют метеоритами.

Большинство найденных лунных метеоритов не больше грецкого ореха или теннисного мячика. Проданный на аукционе RR Auction метеорит — один из самых крупных из когда-либо выставленных на торги.

Метеорит NWA 11789, известный также под названием «Лунный пазл», был найден в 2017 году в Мавритании. Ученые считают, что он упал на Землю тысячи лет назад. Метеорит состоит из девяти фрагментов, которые соединены наподобие пазла. Самый крупный фрагмент весит около 2 кг, а самый мелкий — около 45 грамм.

«Лунный пазл» теперь отправится во Вьетнам к новому владельцу.

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