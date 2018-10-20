Город-призрак в Италии стал центром туризма (фото)
Небольшие итальянские городки, основанные еще в Средние века, нередко превращаются в
Небольшие итальянские городки, основанные еще в Средние века, нередко превращаются в
Но в этой тенденции есть и приятные исключения. Городок Санто-Стефано-ди-Сессанио в регионе Абруццо стал примером возрождения, и эту модель итальянские власти надеются применить и для других коммун.
В начале 2000-х население Санто-Стефано-ди-Сессанио составляло около 70 человек, в основном это были старики. В городе работала 1 гостиница, таверны закрылись, старые дома рушились, у местных совсем не было работы.
Землетрясение 2009 года в Л’Акуиле магнитудой 6,3 балла, ставшее самым разрушительным на территории Италии за последние 30 лет, уничтожило в Санто-Стефано-ди-Сессанио две его главных достопримечательности — башню Медичи и церковь XVII века.
Вскоре предприниматели и местные власти поняли туристическую привлекательность городка и приступили к его восстановлению. Древние здания были реконструированы, возрождены ремесла, такие как ткачество. На сегодняшний день в городе работает 21 гостиница, разнообразные таверны, кафе и рестораны, бутики, художественные галереи. Прежние жители начали возвращаться на родину, ведь здесь появилась работа.
СМИ назвали Санто-Стефано-ди-Сессанио одним из самых красивых городков Италии. Как место, в котором выращивают и готовят по уникальным рецептам чечевицу (
Санто-Стефано-ди-Сессанио стал центром регионального туризма. Он находится всего в 154 км от Рима. Многие итальянцы приезжают сюда, чтобы провести уикенд в очаровательной и неспешной атмосфере древнего города.
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