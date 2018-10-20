Китай хочет освещать города искусственной Луной

План китайских властей заключается в том, чтобы отправить на орбиту три небольших, высоко отражающих спутника где-то в 2020 году. Эти спутники будут отражать свет ночью и станут в 8 раз ярче, чем обыкновенная Луна, они смогут освещать улицы города Ченду, и не надо будет тратить электричество на освещение.

Если все сработает, город сэкономит около 250 миллионов долларов в год, что вполне достаточно для запуска и поддержания спутников в космосе.

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Хотя Ченду хочет запустить три отражающих спутника, они не будут действовать все одновременно. Луны будут работать посменно, каждую ночь будет работать только один. Каждый спутник будет давать достаточно света для площади диаметром от 10 до 80 км, таким образом, освещая весь внутренний город, а возможно, и весь, исключая пригороды.