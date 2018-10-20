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18:53 (мск), источник: Популярная механика

Китай хочет освещать города искусственной Луной

Кажется, подобных планов не было даже ни в одной фантастической книге. Китайский город Ченду хочет запустить на орбиту спутник, достаточно большой, чтобы освещать весь город. Причем не один спутник, а целых три.

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План китайских властей заключается в том, чтобы отправить на орбиту три небольших, высоко отражающих спутника где-то в 2020 году. Эти спутники будут отражать свет ночью и станут в 8 раз ярче, чем обыкновенная Луна, они смогут освещать улицы города Ченду, и не надо будет тратить электричество на освещение.

Если все сработает, город сэкономит около 250 миллионов долларов в год, что вполне достаточно для запуска и поддержания спутников в космосе.
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Хотя Ченду хочет запустить три отражающих спутника, они не будут действовать все одновременно. Луны будут работать посменно, каждую ночь будет работать только один. Каждый спутник будет давать достаточно света для площади диаметром от 10 до 80 км, таким образом, освещая весь внутренний город, а возможно, и весь, исключая пригороды.

Власти заявляют, что такие спутники могут быть использованы для освещения территорий, на которых обычно системы искусственного освещения развиты плохо, в сельскохозяйственных районах или на местах землетрясений и ураганов. Если, конечно, все пойдет по плану. Но если луны заработают, то они смогут вдобавок решить проблему светового загрязнения.

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