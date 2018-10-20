Вступили в силу новые правила восстановления водительских прав
В России с 20 октября вступили в силу новые правила восстановления водительских прав.
В России с 20 октября вступили в силу новые правила восстановления водительских прав.
Соответствующее постановление правительства было опубликовано на официальном
Согласно новым правилам, восстановить удостоверение автомобилисты смогут только после того, как оплатят все штрафы. Также им придется пересдать экзамен на знание правил дорожного движения.
В случае, если водителей лишили прав за управление автомобилем в пьяном виде, они должны будут пройти процедуру медицинского освидетельствования. При этом получить права можно будет в любом отделении ГИБДД. Для этого необходимо подать заявление не позже чем за 30 дней до окончания срока лишения прав.
17 сентября