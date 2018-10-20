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20:00 (мск), источник: Известия

Вступили в силу новые правила восстановления водительских прав

В России с 20 октября вступили в силу новые правила восстановления водительских прав.

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Источник: РИА "Новости"

Соответствующее постановление правительства было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новым правилам, восстановить удостоверение автомобилисты смогут только после того, как оплатят все штрафы. Также им придется пересдать экзамен на знание правил дорожного движения.

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В случае, если водителей лишили прав за управление автомобилем в пьяном виде, они должны будут пройти процедуру медицинского освидетельствования. При этом получить права можно будет в любом отделении ГИБДД. Для этого необходимо подать заявление не позже чем за 30 дней до окончания срока лишения прав.

17 сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ответственность водителей за нарушение правил дорожного движения усилят в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

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