Вступили в силу новые правила восстановления водительских прав

Согласно новым правилам, восстановить удостоверение автомобилисты смогут только после того, как оплатят все штрафы. Также им придется пересдать экзамен на знание правил дорожного движения.

В случае, если водителей лишили прав за управление автомобилем в пьяном виде, они должны будут пройти процедуру медицинского освидетельствования. При этом получить права можно будет в любом отделении ГИБДД. Для этого необходимо подать заявление не позже чем за 30 дней до окончания срока лишения прав.