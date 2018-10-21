Минобороны раскрыло цены на танки Т-34 во время Великой Отечественной войны
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Минобороны РФ рассказало о ценах на танки Т-34, бомбардировщики Ил-4, а также
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Минобороны РФ рассказало о ценах на танки Т-34, бомбардировщики Ил-4, а также
«Недавно для себя обнаружили такой факт и сейчас его анализируем. Он касается финансового обеспечения поставок в годы Великой Отечественной войны техники. В этот период определенными директивами были заморожены цены на вооружения и военную технику, и политика оптовых цен на закупку вооружений и военного имущества заключалась в их постоянном снижении», — сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор департамента финансового обеспечения министерства обороны России Евгений Пронский.
По его словам, танк Т-34 в 1941 году стоил 269 тысяч рублей. «В 1942 — уже 193 тысячи, а в 1945-м — 135 тысяч. Самолет Ил-4 стоил 800 тысяч рублей в 1941 году, потом цена его была снижена в два раза — 468 тысяч рублей, а в 1945-м — 380 тысяч.
Кроме того, отметил Пронский, была система материального стимулирования военнослужащих, тогда она называлась «за боевую работу».
«Эта система была установлена приказами. Они были с грифом “секретно”. Например, 8 августа 1941 года Сталин подписал приказ о поощрении летчиков Балтийского флота, которые бомбились по Берлину — выдать каждому члену экипажа, участвующему в полете, по 2 тысячи рублей, а потом был приказ от 19 августа 1941 года секретный, который определил порядок награждения летчикам всех видов авиации», — сказал он.
Так, например, в истребительной авиации была установлена денежная награда