Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9 фактов о физиологии собак, которые стоит знать
Ученые странное явление в ранней Вселенной
Тимур Родригез вышел в свет с подросшими сыновьями
«Безумный день рождения»: Безруков отметил 45-летие рок-концертом
Супругам станет проще передавать наследство детям
Россияне стали больше тратить и меньше копить Лишь около шести процентов зарплаты идет на сбережения
«Керченский стрелок» записал видеообращение для СМИ
Тысячи украинцев пришли на митинг в центре Киева
7 причин проверить щитовидку
Ученые рассказали, какой вид пива самый полезный
В Азовском море, где упал Л-39, найдены фрагменты тел - СМИ
Женщина продавала шкафы и случайно показала грудь
«Безумный день рождения»: Безруков отметил 45-летие рок-концертом
Веру Брежневу перепутали с Региной Тодоренко
Российскую «ракету-невидимку» показали вблизи (фото)
Необъяснимо: 20 новых радиосигналов из космоса
Супругам станет проще передавать наследство детям
Как люди живут в недостроенных домах
Фоторепортажи
10Авария при запуске «Союза»
10В Тверской области в ДТП погибли более десяти человек
00:29 (мск), источник: РИА Новости

Минобороны раскрыло цены на танки Т-34 во время Великой Отечественной войны

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Минобороны РФ рассказало о ценах на танки Т-34, бомбардировщики Ил-4, а также пистолеты-пулеметы Шпагина во время Великой Отечественной войны.

Наверх
Источник: РИА Новости

«Недавно для себя обнаружили такой факт и сейчас его анализируем. Он касается финансового обеспечения поставок в годы Великой Отечественной войны техники. В этот период определенными директивами были заморожены цены на вооружения и военную технику, и политика оптовых цен на закупку вооружений и военного имущества заключалась в их постоянном снижении», — сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор департамента финансового обеспечения министерства обороны России Евгений Пронский.

По его словам, танк Т-34 в 1941 году стоил 269 тысяч рублей. «В 1942 — уже 193 тысячи, а в 1945-м — 135 тысяч. Самолет Ил-4 стоил 800 тысяч рублей в 1941 году, потом цена его была снижена в два раза — 468 тысяч рублей, а в 1945-м — 380 тысяч. Пистолет-пулемет Шпагина — 500 рублей в 41-й год, 400 рублей — 42-й год и 148 рублей до конца войны», — сказал он, добавив, что общая экономия за время войны на закупки военной техники составила порядка 50 миллиардов рублей.

Кроме того, отметил Пронский, была система материального стимулирования военнослужащих, тогда она называлась «за боевую работу».

«Эта система была установлена приказами. Они были с грифом “секретно”. Например, 8 августа 1941 года Сталин подписал приказ о поощрении летчиков Балтийского флота, которые бомбились по Берлину — выдать каждому члену экипажа, участвующему в полете, по 2 тысячи рублей, а потом был приказ от 19 августа 1941 года секретный, который определил порядок награждения летчикам всех видов авиации», — сказал он.

Так, например, в истребительной авиации была установлена денежная награда летчикам-истребителям за каждый сбитый самолет противника в воздушном бою в размере 1 тысячи рублей, за три сбитых самолета летчик представлялся к правительственной награде, за следующие три — ко второй правительственной награде, за десять сбитых самолетов — к званию Героя СССР. За каждый подбитый танк командиру и наводчику орудия полагалось по 500 рублей, остальным членам расчета — по 200 рублей.

Знаменитому советскому танку Т-34 исполняется 78 лет
Во время загрузки произошла ошибка.
31 марта© Ньюстюб
 В Казахстане врач отказалась принять русскоговорящую семью
Подруга стрелка рассказала о его желании отомстить одногруппникам
Трамп заявил, что выйдет из договора с Россией
Двое россиян погибли на Кипре
В районе крушения Л-39 обнаружили фрагменты тел двух летчиков
СМИ выяснили, где керченский стрелок взял деньги на оружие
Власти объяснили задержку с похоронами Владислава Рослякова
Криштиану Роналду установил новый рекорд европейских чемпионатов
АК-74М вошел в пятерку самых опасных автоматов мира
Спорт
Месси получил серьезную травму и рискует пропустить класико Лидер каталонцев неудачно упал во время матча с «Севильей» и, похоже, остался без футбола на длительный срок
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
У «Форда» обнаружилась модель, спрос на которую выше предложения Компания сообщила о продлении производства модели Ford GT приблизительно на два года, чтобы удовлетворить «исключительно высокий спрос»
Кино
Прилучный попросил жену похудеть для постельной сцены с ним Рассказывая о новом проекте, Агата Муцениеце призналась, что съемки откровенной сцены с мужем стали самыми тяжелыми за всю карьеру
Недвижимость
Супругам станет проще передавать наследство детям
Зачем нужны комнатные растения
Как люди живут в недостроенных домах (фото)
Супругов в Санкт-Петербурге насильно переселили из комнаты в квартиру
Дети
Фото дочери Кончаловского растрогало сеть Режиссер продемонстрировал снимок с годовалой Марией.
Леди
Тина Канделаки рассказала о роли женщины в России Одна из самых влиятельных медиаперсон в России рассказала Леди, как совмещать карьеру и семью и почему роль «содержанки» уже давно вышла из моды
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Квартира в Калининграде: серая трёшка с жёлтыми акцентами
Ультрасовременная квартира в стиле «новый модернизм»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь