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06:46 (мск), источник: Известия

Уникальный Cadillac Элвиса Пресли продали неожиданно дешево

Cadillac короля рок-н-ролла Элвиса Пресли продали на аукционе Dorotheum в австрийском Зальцбурге гораздо дешевле, чем планировали.

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Источник: Dorotheum.com

Уникальный автомобиль ушел с молотка за €69 тыс. При этом организаторы планировали продать Cadillac de Ville Estate Wagon 1972 года выпуска не менее, чем за €100−200 тыс.

Отмечается, что на аукционе целый ряд других раритетных авто были проданы значительно дороже, пишет австрийский портал Local.

Так, Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Coupe 1971 года ушел за €89,7 тыс., а Lancia Flaminia Super Sport 3C 2.8 Zagato 1965 года — за €339 тыс.

По данным СМИ, бывший владелец машины Пресли заработал на сделке всего около $5 тыс.

Cadillac de Ville Estate Wagon был последней машиной на которой ездил знаменитый певец. Пресли накатал на ней более 100 тыс. км.

Кроме того, автомобиль уникален тем, что является одной из двух моделей, созданных американской компанией Sunroof на базе седана Deville.

16 октября сообщалось, что скульптуру носорога, созданную главным дизайнером бренда Land Rover, продали на аукционе более чем £600 тыс.

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