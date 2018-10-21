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16:29 (мск), источник: ТАСС

В воскресенье в Москве будет до 10 градусов тепла, местами пройдет дождь

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/ — Ночью температура в столице опустится до 1 — 3 градусов, в Подмосковье возможны заморозки до минус 2 градусов.

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Источник: Агентство «Москва»

Облачная погода с прояснениями и до 10 градусов тепла ожидаются в воскресенье в Московском регионе, сообщает Гидрометцентр РФ.

«Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь», — прогнозируют синоптики.

Днем термометры покажут в столице 8 — 10 градусов. В Подмосковье температура воздуха будет колебаться в пределах 6 — 11 градусов. Ветер ожидается слабый, 2 — 7 м/с.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до 1 — 3 градусов, в Подмосковье возможны заморозки до минус 2 градусов.

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