В воскресенье в Москве будет до 10 градусов тепла, местами пройдет дождь
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/ — Ночью температура в столице опустится до 1 — 3 градусов, в Подмосковье возможны заморозки до минус 2 градусов.
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/ — Ночью температура в столице опустится до 1 — 3 градусов, в Подмосковье возможны заморозки до минус 2 градусов.
Облачная погода с прояснениями и до 10 градусов тепла ожидаются в воскресенье в Московском регионе, сообщает Гидрометцентр РФ.
«Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь», — прогнозируют синоптики.
Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.
Ночью температура в Москве опустится до 1 — 3 градусов, в Подмосковье возможны заморозки до минус 2 градусов.