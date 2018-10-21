В воскресенье в Москве будет до 10 градусов тепла, местами пройдет дождь

Источник: Агентство «Москва»

Облачная погода с прояснениями и до 10 градусов тепла ожидаются в воскресенье в Московском регионе, сообщает Гидрометцентр РФ.

«Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь», — прогнозируют синоптики.

Днем термометры покажут в столице 8 — 10 градусов. В Подмосковье температура воздуха будет колебаться в пределах 6 — 11 градусов. Ветер ожидается слабый, 2 — 7 м/с.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.