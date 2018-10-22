Подкрасться и уничтожить. Самые изобретательные диверсии ХХ века

Источник: РИА "Новости"

РИА Новости рассказывает о самых искусных диверсионных операциях.

Ликвидация «палача Харькова»

Одна из самых блестящих многоходовок советских разведчиков — ликвидация коменданта Харькова Георга фон Брауна, кузена создателя ракет «Фау» Вернера фон Брауна. Немцы заняли город 24 октября 1941-го, уже после того, как специалисты НКВД заминировали радиофугасами все ключевые объекты инфраструктуры и несколько жилых зданий. Среди них оказался и роскошный особняк на Дзержинской (сегодня — Сумской) улице. Диверсанты справедливо полагали, что здесь может поселиться важная «шишка» из уже сформированной оккупационной администрации. План покушения составили легендарные разведчики Александр Святогоров и Илья Старинов.

Советский разведчик Илья Старинов

Действительно, на особняк положил глаз Георг фон Браун, но принял меры предосторожности. Он поселился на окраине города и отправил саперов проверить здание. Те прочесали его сверху донизу и наткнулись в подвале на подозрительный провод, уходящий под землю. На глубине два с половиной метра обнаружилось сложное взрывное устройство с несколькими дублирующими детонаторами. Находку обезвредили, аккуратно изъяли из ямы и доложили фон Брауну, что особняк безопасен, можно спокойно размещаться.

Комендант доклад принял и вскоре заселился туда вместе с прислугой. Наверняка он не стал бы спешить с перевозкой вещей, если бы знал, что внушительный фугас, обнаруженный саперами, был обманкой, или, как говорят сами разведчики, «блесной». Настоящая радиомина была зарыта в точности там же, где и обманка, но на метр глубже. В ночь на 14 ноября 1941-го, перед началом наступления на Москву, Илья Старинов из Воронежа передал зашифрованный сигнал. Мгновения спустя особняк на Дзержинской перестал существовать — мощнейший взрыв в 400 килограммов тола снес его до фундамента. Все находившиеся внутри погибли. Вместе с Георгом фон Брауном были уничтожены 18 высокопоставленных офицеров вермахта и СС.

Подрыв «Новороссийска»

Линейный корабль «Джулио Чезаре» итальянская сторона передала Советскому Союзу в 1948 году в счет послевоенных репараций. В ВМФ СССР он поступил под названием «Новороссийск». Вечером 28 октября 1955-го линкор вернулся из похода в честь 100-летия обороны Севастополя в Крымской войне и занял место у бочки № 3 в районе Морского госпиталя. Часть экипажа убыла на берег, и это спасло им жизнь. В ночь на 29 октября под корпусом «Новороссийска» с правого борта в носу произошел взрыв, эквивалентный тонне тротила. Носовую часть корабля разнесло на куски, линкор лег на левый борт и уткнулся мачтами в грунт. Вечером следующего дня он полностью исчез под водой.

Линкор "Новороссийск" в Севастополе

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В катастрофе погибли 829 советских моряков. Точная причина произошедшего до сих пор не известна. Однако комиссия, расследовавшая инцидент, квалифицировала его как диверсию. Считается, что «Новороссийск» подорвали люди Черного Принца — боевого пловца-диверсанта итальянских ВМС Валерио Боргезе. В годы Второй мировой он потопил несколько кораблей союзников общим водоизмещением 75 тысяч тонн. Многие офицеры итальянского флота болезненно отнеслись к решению руководства страны сдать СССР корабль, названный в честь Гая Юлия Цезаря, и поклялись этого не допустить. Согласно этой версии, диверсанты заложили под корпус «Новороссийска» фугас, который, взорвавшись, спровоцировал детонацию более мощного заряда, заблаговременного спрятанного итальянскими корабелами в недрах трюма еще до передачи корабля.

Затопление «Карда»

Северному Вьетнаму нечасто удавалось одолеть американцев в открытом бою. Однако по части диверсий, партизанских операций, засад и дерзких рейдов по тылам противника бойцам северовьетнамской армии не было равных. Самая крупная их добыча — авианосец USS Card. В годы Второй мировой войны авиагруппа этого корабля уничтожила 11 немецких подлодок. «Кард» отправили в запас после победы, но вернули в строй с началом вьетнамской войны. На сей раз он выполнял сугубо транспортные задачи — перебрасывал войска, боевую технику и боеприпасы.

Авианосец USS Card

Корабль долго мозолил глаза военному командованию Северного Вьетнама. В апреле 1964 года его решили уничтожить. Непосредственное исполнение поручили отряду коммандос во главе со специалистом по взрывному делу Лам Сон Нао. К операции он привлек еще двух бойцов — Нгуен Фу Хунга и Нгуен Ван Кэя. В ночь на второе мая диверсанты на двух каноэ незаметно подплыли к авианосцу, пришвартованному в порту Сайгона, закрепили два 40-килограммовых взрывных устройства чуть выше ватерлинии и поставили на боевой взвод часовые механизмы. Вьетнамцы едва успели скрыться, как корабль взорвался. «Кард» не затонул — было слишком мелко, но уверенно сел на грунт. Это первый в истории случай, когда две деревянные весельные лодки отправили на дно целый авианосец.

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Американским военным потребовалось более двух недель, чтобы хоть как-то его починить и отбуксировать на военную базу на Филиппинах. Позже видавший виды авианосец-ветеран вернулся в строй и ограниченно участвовал в боевых операциях, пока не был списан и продан на металлолом в 1970-м.

Фолклендский рейд

В апреле 1982-го между Великобританией и Аргентиной началась война за Фолклендские острова, продлившаяся до 14 июня. Бои шли на море и в воздухе. Аргентинская авиация была достаточно неплохо вооружена, в том числе и новейшими противокорабельными ракетами «Экзосет» французского производства. Четвертого мая одной из таких ракет сильно повредили британский эсминец «Шеффилд», который впоследствии затонул. По неподтвержденным данным, аргентинцы отбомбились по авианосцу «Инвинсибл». Командованию королевского флота стало ясно, что наземное вторжение невозможно без уничтожения военно-воздушного потенциала противника. В боевых действиях наступил двухнедельный перерыв.

Источник: Reuters

А уже 15 мая на остров Пеббл высадилась группа знаменитого британского спецназа SAS. Здесь располагался один из трех аргентинских аэродромов со штурмовиками IA-58 «Пукара», легкими учебно-боевыми «Турбо Ментор» и транспортными «Скайвэн». Британцы больше всего опасались штурмовиков — те представляли серьезную угрозу для наземных подразделений после высадки на Фолклендах.