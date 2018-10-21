Как сочетаются цифровизация, эффективность и пенсионный возраст в госучреждениях?

Источник: РИА "Новости"

Представьте себе бюджетное учреждение средней руки, связанное с финансами. Там все давно цифровизировано, но это не значит, что можно отказаться от бумаги. Все электронные документы дублируются бумажными. Иначе нельзя, потому что придут проверяющие. Они не верят в «цифру» — им нужны бумаги с печатями. Если их не будет, то как минимум сделают замечание, а ссориться с аудиторами никто не хочет. И количество бумаги только растет.

Раньше, допустим, сломался картридж в принтере, сотрудник лично просит айтишников, и они все быстро делают. Но разве в строгом казенном учреждении может быть место таким неформальным отношениям? И сотрудники теперь должны писать служебные записки о любых хозяйственных нуждах, обязательно дублировать их на бумаге и отправлять руководству. Впрочем, потом дублировать перестали — руководству это скоро наскучило.

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Как и полагается современным госменеджерам, там руководители прогрессивные: они решили ввести «систему менеджмента качества» и обязали сотрудников изучать огромный объем документов с непонятными простому смертному словами. Знания постоянно проверяют, и перед экзаменом сотрудники лихорадочно вспоминают, что такое «документированная процедура управления документацией». Кстати, у человека, с которым я разговаривал, это выражение отскакивает от зубов.

Потом, правда, выяснилось, что эту систему должны сначала изучить руководители, а потом донести до подчиненных, и доказывать знания тоже должны руководители, а не персонал. Но прогресс не остановить.

Я спросил: а что если забыть об этой чепухе и полностью отказаться от бумаги? Был ответ: можно сократить ненужных людей, а на сэкономленные деньги их переучить и поднять оставшимся зарплаты.