Развитие утилизации

Источник: AP 2018

Развивающиеся страны, которые раньше охотно выступали в роли свалки отходов развитой части мира, теперь отказываются их принимать — и своего мусора хватает. Во многом из-за этого тема утилизации — одна из самых горячих. Некоторые из этих стран дают примеры развитого экологического сознания и демонстрируют чудеса рециклинга.

Рециклинг на рабочем месте

В центре Тайбэя, столицы Тайваня, расположена компания Miniwitz, которая вроде бы имеет все признаки предприятия, занятого разработкой цифровых продуктов. Но впечатление обманчиво: офис компании полон мешков для мусора, по которым рассортированы пустые пластиковые бутылки, компакт-диски и прочие отходы современной цивилизации.

На самом деле Miniwitz зарабатывает на том, что находит высокотехнологичное применение отходам.

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Стулья в конференц-зале компании когда-то были пластиковыми бутылками, банками из-под напитков и даже подошвами выброшенной обуви. Символ современного рециклинга — офисные стеклянные кружки, в прошлом — разбитые экраны iPhonе. Основатель Miniwitz учился в США и хотел там строить свой бизнес, но выяснил, что американцы не вполне разделяют его увлеченность переработкой мусора. В отличие от тайваньцев.

В этой стране рециклингу подвергается 44% домашних отходов и 77% промышленных. Примерно такая же картина в Южной Корее (для сравнения, в США 26% и 44% соответственно).

Индустрия, наделяющая мусор статусом ценного сырья, приносит Тайваню $2 млрд ежегодно. К слову, тамошний рециклинг был представлен на чемпионате мира по футболу в России. Тайваньский министр природной среды хвастался, что 16 команд из 32 были одеты в футболки, произведенные в его стране из волокна, полученного путем переработки отходов.

Мусорный вал

Важнейшим этапом в мировой «мусорной» истории стала промышленная революция. Становление массового производства породило вал отходов (правда, долгое время это касалось лишь США и Европы). Этот вал непрерывно нарастал, и нынешние его параметры поражают воображение.

По оценке Всемирного банка, в 2016 году на планете было произведено приблизительно 2 млрд т мусора, в 2013-м — 1,8 млрд. И это только бытовые отходы.

Сейчас в мире перерабатывается всего 13% мусора (при этом наблюдается некоторая избирательность — в США, например, в рециклинг попадает две трети алюминиевых банок и только 10% пластиковых бутылок).

Естественно, чем богаче население, тем больше оно потребляет. И соответственно, выбрасывает. И сейчас развивающиеся страны быстро догоняют здесь индустриальные.

В июне нынешнего года Верховный суд Индии сообщил, что Дели «уже полностью погребен под одной большой горой мусора». В Индонезии из-за плавающего мусора во многих реках не видно воды.

Мусор, выброшенный в море, часто прибивает к берегу, и это большая проблема. Так было в августе нынешнего года в Мумбае, где Аравийское море спустя два дня вернуло «подарок» (пусть и не весь) в виде 12 тыс. т мусора. Тамошние рыбаки жалуются, что вылавливают пластикового мусора вчетверо больше, чем рыбы.

Стоит сказать, что в большинстве развивающихся стран только половина бытового мусора оказывается на легальных свалках.

Источник: Reuters

Индустриальные страны десятилетиями предпочитали экспортировать свой мусор в развивающиеся — якобы для рециклинга. Так, за 25 лет с конца прошлого века они ввезли в китайские порты 160 млн т пластиковых отходов, но в январе нынешнего года власти КНР запретили подобный импорт, озаботившись защитой природной среды.

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Возвращаясь к Тайваню, заметим, что экологическое сознание там успешно культивируется последние лет двадцать. Граждане в обязательном порядке бытовые отходы сортируют и раскладывают по разным пакетам (к слову, довольно дорогим) — без этого им от мусора не избавиться. Возможно, в связи с такой практикой сейчас средний тайванец выбрасывает в день 850 г мусора против 1500 г 20 лет назад.

Пробуждение сознания

В 1993 году американский исследователь Стивенсон Свенсон опубликовал статью «Похороненные в мусоре». В ней сообщалось, что каждый год американцы выбрасывают офисную бумагу в количестве, достаточном, чтобы построить стену высотой 3,5 м от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. А стеклянных бутылок каждые две недели выбрасывается столько, что ими можно наполнить башни-близнецы Мирового торгового центра. Данные по пластиковым бутылкам — 2,5 млн штук ежедневно, причем лишь 500 тыс. перерабатываются.

В начале 1980-х американцев подобные цифры не занимали. Они просто наваливали мусор в пакет и несли его на помойку, которую периодически навещал мусоровоз.

В 1987 году первые полосы американских газет обошла история баржи, на которой было 3200 т мусора из штата Нью-Йорк. Она перемещалась из порта в порт несколько недель, но ни на Атлантическом побережье, ни даже на островах Карибского бассейна груз не приняли — хватало своих отходов. Всего баржа зашла в девять портов и везде получила от ворот поворот от свалок и мусоросжигательных предприятий. Дело кончилось тем, что баржа вернулась в Нью-Йорк, там ее разгрузили и груз наконец сожгли.

Примерно в это время американцы осознали, что США вот-вот будут погребены под горой отходов «общества выбрасывания». В СМИ пошли публикации на тему «мусорного кризиса». Власти на местах стали принимать законы, которые должны были побудить население поддержать своими действиями рециклинг и тем самым снизить общую замусоренность страны.

Для начала граждан стали приучать отбирать из общей массы выбрасываемого ими мусора то, что годится для переработки, — пластиковые бутылки, алюминиевые банки, прочий металл, стекло и т. д.

Надо заметить, что в Европе подобная практика вполне утвердилась. Правда, не обходится без национальных особенностей. В Италии, к примеру, горожане с развитым экологическим сознанием добросовестно отделяют мусор для рециклинга от обычного, раскладывают все это по разным пакетам, выносят на улицу, а потом приезжает мусоровоз, и рабочие бессовестно закидывают отходы в общий бункер без разбора.

Источник: AP 2018

Характерный год

В 1990 году американцы выбросили 196 млн т мусора. Главную долю составили здесь газеты и другая бумага — 37,5%. На втором месте оказался «мусор с лужаек» — срезанная газонокосилками трава и опавшие листья, 17,9%. На третьем месте с 8,3% — разного рода металл, такая же доля была у пластиковых бутылок, хотя их считают основной составной частью мусорного половодья. Пищевые отходы и стеклянные бутылки — по 6,7%, дерево — 6,3%. Все остальное, чуть больше 8%, — доля резины, кожи и текстиля.

Более 114 тыс. американских предприятий вошли в перечень источников отходов, которые характеризуется как опасные, в том числе, взрывоопасных и токсичных. Их было произведено 270 млн т, причем 80% этих отходов пришлось на 50 компаний.

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Главным их поставщиком оказалась химическая промышленность, далее следовали нефтепереработка и металлообработка. Свой вклад в американский поток опасных отходов внесло и множество мелких предприятий вроде фотолабораторий, химчисток, авторемонтных мастерских.

Основным пунктом назначения для бытовых отходов были так называемые санитарные муниципальные свалки, где мусор покрывали слоями земли, чтобы его не разносило ветром и чтобы он не распространял зловоние.

В 1990 году в США на такие свалки свезли 66,6% бытовых отходов. Еще 16,3% поступило на мусороcжигающие станции, что можно считать своеобразной переработкой, поскольку они производят пар и электроэнергию. Остальное подверглось обычному рециклингу — с предварительной сортировкой (типа металл—стекло—пластик—бумага) и производством из мусора новых товаров.

Ядовитый прогресс

Авторы некоторых исследований считают, что понятие «мусор» уместно при описании самых древних времен. Видимо, это связано с обнаружением своеобразных свалок — там археологи находили вперемешку скелеты съеденных животных, фрагменты орудий труда, оружия, предметов одежды.

Проблема токсичности отходов в полной мере дала о себе знать с развитием металлургии. Отходы скапливались в местах добычи руды и производства бронзы (этот сплав иногда содержал мышьяк), ртути, свинца. Как теперь известно, ничего хорошего для здоровья ни ртуть, ни свинец не сулят. Например, ряд исследователей полагает, что Древний Рим погубило масштабное производство свинца, из которого там делали, в частности, водопроводные трубы.

Промышленная революция привела к росту производства отходов с соответствующим увеличением ущерба для природной среды и здоровья населения.

Источник: AP 2018

В некоторых сообщениях в связи с этим упоминаются следы сурьмы и ртути, обнаруженные в образцах волос Наполеона и Ньютона.

Правда, существует версия, что Наполеона планомерно травили ядовитой химией по политическим причинам. С Ньютоном сложнее — явных мотивов для убийства нет. Нельзя же считать мотивом отказ Ньютона ехать в Россию: Петр I, гостя в Англии, активно зазывал к себе великого ученого, но тот не принял приглашения, сославшись на плохое здоровье.

С развитием технологий проблема токсичных отходов обострилась.

В 1959 году произошла трагедия в японском заливе Минамата. Химическая корпорация Chisso тоннами сбрасывала в море отходы, содержащие кроме прочего ртуть. Соединениями ртути отравилась вся рыба, а уже этой рыбой — прибрежные жители, у многих стали наблюдаться необратимые изменения в нервной системе. «Болезнь Минаматы» поразила почти 3 тыс. человек, к 1968 году, когда Chisso прекратила отравлять залив, около 2 тыс. человек умерло.

Источник: AP 2018

Свой мусор ближе к телу

В 1988 году разразился громкий скандал вокруг контракта, по которому Гвинея-Бисау должна была ввезти большое количество токсичных промышленных отходов из индустриальных стран. В апреле того года правительство Гвинеи-Бисау заявило, что пока ничего не решено, и предложение в течение пяти лет принять для хранения (с дальнейшей утилизацией) 15 млн т отходов только изучается. Европейские экологические организации, однако, указали, что контракт, суливший стране $600 млн (по $40 за тонну), был подписан еще в феврале.

Кроме того, экологи сообщили, что Гвинея-Бисау собирается хранить миллионы тонн ядовитых отходов в районах, «которые в сезон дождей фактически превращаются в губку», и, таким образом, токсичные вещества, просочившиеся с водой в почву, отравят огромные территории.

Организация африканского единства осудила практику «превращения Африки в мусорную корзину для Европы». В конце апреля оппозиционное движение «Бафафа» развернуло в Гвинее-Бисау кампанию против правительственного плана. Начались беспорядки, и 31 мая власти объявили, что никаких отходов страна не примет, потому что технический анализ контракта дал отрицательный результат.

Источник: AP 2018

Этой историей можно обозначить теперь уже вполне сформировавшуюся тенденцию: заставить развивающиеся страны взять на себя функцию вселенского мусоросборника становится все сложнее. Вместе с остальным миром они проникаются экологическим сознанием, да и собственного мусора в связи с экономическим прогрессом хоть отбавляй.