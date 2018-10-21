Роботы вместо людей. Как в гостиницах оптимизируют персонал
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Роботы постепенно заменяют обслуживающий персонал в отелях, например, доставляют утреннюю газету, полотенце или ужин, сообщает The Telegraph
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Роботы постепенно заменяют обслуживающий персонал в отелях, например, доставляют утреннюю газету, полотенце или ужин, сообщает The Telegraph
Недавно отель в
Внешне они напоминают пару собак. Это, вероятно, обусловлено тем, что отель проводит политику, лояльную к домашним животным.
Электронные сотрудники приходят в комнату вновь прибывшего гостя и передают ему приветствия и комплименты от отеля.
Реакция на них оказалась позитивной. Наши гости пользуются новинкой, им нравится, что
собака-роботдоставляет закуски и всякую всячину прямо к ним в номер.
Компания, которая создала этих роботов, является разработчиком еще одного электронного сотрудника: робота Relay. «Он берет на себя монотонную трудоемкую задачу доставки и предоставляет персоналу больше времени, чтобы сосредоточиться на гостях», — поясняет Лорен Шехтман,
Некоторые отели получают доход от робота, взимая плату за доставку предметов, которые они никогда не предлагали гостям раньше, например, кофе в лобби или закуски с рынка.
Один из роботов работает в отеле в Силиконовой долине с 2015 года. «Гости действительно любят его, — утверждает Анкит Дакаль, менеджер стойки регистрации отеля. — Он встречает их у парадного входа, люди спрашивают о нем, когда приезжают. Это действительно удобно, если персонал занят, а гостю нужно
Еще роботы научились смешивать гостям коктейли, переворачивать гамбургеры.
Роботы уже работают в гостиницах США, Сингапура, а некоторые отели в Японии почти полностью укомплектованы роботами, что позволяет им сократить расходы.
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