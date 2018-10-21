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14:46 (мск), источник: РИА Новости

Роботы вместо людей. Как в гостиницах оптимизируют персонал

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Роботы постепенно заменяют обслуживающий персонал в отелях, например, доставляют утреннюю газету, полотенце или ужин, сообщает The Telegraph

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Источник: AP 2018

Недавно отель в Лас-Вегасе представил двух роботов — Фетча и Джета, они стали сотрудниками гостиницы.

Внешне они напоминают пару собак. Это, вероятно, обусловлено тем, что отель проводит политику, лояльную к домашним животным.

Электронные сотрудники приходят в комнату вновь прибывшего гостя и передают ему приветствия и комплименты от отеля.

Реакция на них оказалась позитивной. Наши гости пользуются новинкой, им нравится, что собака-робот доставляет закуски и всякую всячину прямо к ним в номер.
Мэри Джулиано
генеральный менеджер гостиницы

Компания, которая создала этих роботов, является разработчиком еще одного электронного сотрудника: робота Relay. «Он берет на себя монотонную трудоемкую задачу доставки и предоставляет персоналу больше времени, чтобы сосредоточиться на гостях», — поясняет Лорен Шехтман, вице-президент компании по маркетингу и продажам.

Во время загрузки произошла ошибка.

Некоторые отели получают доход от робота, взимая плату за доставку предметов, которые они никогда не предлагали гостям раньше, например, кофе в лобби или закуски с рынка.

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Один из роботов работает в отеле в Силиконовой долине с 2015 года. «Гости действительно любят его, — утверждает Анкит Дакаль, менеджер стойки регистрации отеля. — Он встречает их у парадного входа, люди спрашивают о нем, когда приезжают. Это действительно удобно, если персонал занят, а гостю нужно что-нибудь, например, полотенце. Если у кого-то день рождения, мы отправляем робота в номер именинника с бутылкой шампанского».

Еще роботы научились смешивать гостям коктейли, переворачивать гамбургеры.

Это может показаться странным, но некоторые эксперты считают, что роботы скоро заменят реальных людей во многих отелях. Они не берут больничный и никогда не жалуются на работу без выходных.

Роботы уже работают в гостиницах США, Сингапура, а некоторые отели в Японии почти полностью укомплектованы роботами, что позволяет им сократить расходы.

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