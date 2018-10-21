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11:19 (мск), источник: Mail Новости

Дух захватывает: как выглядят лучшие места в горах Норвегии

Язык тролля, Камень-горошина и другие невероятные достопримечательности привлекают туристов со всего мира.

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Язык тролля

С горы Скьеггедаль неподалеку от города Одда открывается невероятный по красоте вид. Туристы взбираются на каменный выступ, по форме напоминающий язык. Это отколовшийся кусок скалы который застыл в горизонтальном положении над пропастью. Внизу, между горами, вытянулось озеро Рингедалсватн.

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Попасть на Язык тролля можно с середины июня до середины сентября. Но и в разгар лета следует быть осторожными. В яркий солнечный день может внезапно пойти дождь или выпасть густой туман.

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Кьерагболтен

Огромный валун, который застрял между двумя вертикальными скалами, можно увидеть на плато Кьераг недалеко от поселка Люсеботн в регионе Вестланн. Это геологический памятник природы и популярное туристическое место. Летом в хорошую погоду сюда поднимаются сотни туристов из Норвегии и зарубежных стран.

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Камень-горошина, как еще называют Кьерагболтен, находится на популярном маршруте по Люсе-фьорду. Он по своей зрелищности входит в число наиболее известных туристических объектов Норвегии. Водопады, отвесные скалы и озера в этом месте поражают своей красотой.

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Рейнебринген

Короткий маршрут привлекает на Лофотенские острова у северо-западного побережья Норвегии многих туристов и фотографов. Они поднимаются на гору Рейнебринген, которая возвышается над деревней Рейне. Высота ее небольшая — всего 450 метров. Но с горы открывается один из самых захватывающих видов в Норвегии.

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Если смотреть снизу, гора кажется неприступной. Но на самом деле взобраться на нее могут даже самые неопытные туристы разного возраста. А подъем занимает всего час-полтора.

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