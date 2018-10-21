Дух захватывает: как выглядят лучшие места в горах Норвегии
Язык тролля,
Язык тролля,
Язык тролля
С горы Скьеггедаль неподалеку от города Одда открывается невероятный по красоте вид. Туристы взбираются на каменный выступ, по форме напоминающий язык. Это отколовшийся кусок скалы который застыл в горизонтальном положении над пропастью. Внизу, между горами, вытянулось озеро Рингедалсватн.
Попасть на Язык тролля можно с середины июня до середины сентября. Но и в разгар лета следует быть осторожными. В яркий солнечный день может внезапно пойти дождь или выпасть густой туман.
Кьерагболтен
Огромный валун, который застрял между двумя вертикальными скалами, можно увидеть на плато Кьераг недалеко от поселка Люсеботн в регионе Вестланн. Это геологический памятник природы и популярное туристическое место. Летом в хорошую погоду сюда поднимаются сотни туристов из Норвегии и зарубежных стран.
Рейнебринген
Короткий маршрут привлекает на Лофотенские острова у
Если смотреть снизу, гора кажется неприступной. Но на самом деле взобраться на нее могут даже самые неопытные туристы разного возраста. А подъем занимает всего
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