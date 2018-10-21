Фламинго заманили туристов на дорогой курорт (фото)
Они стали главной изюминкой отдыха на острове в Карибском море.
Они стали главной изюминкой отдыха на острове в Карибском море.
Отдых в Карибском море не назовешь бюджетным. Но пляжи Арубы — небольшого острова в этом регионе и одноименного государства — все равно привлекают многочисленных туристов. И дело не только в кристально чистой воде и белоснежном песке.
Развивать туристическую отрасль на острове решили в 1985 году. Так власти отреагировали на кризис, связанный с закрытием нефтеперерабатывающего завода. В тот год страну посетило всего 2 тысячи туристов. Но сейчас в Арубу приезжает не менее 1,5 млн человек ежегодно.
Острову есть что предложить гостям. Это потрясающий дайвинг среди коралловых рифов, виндсерфинг, фестивали и местная кухня, которая сочетает европейские и местные традиции.
Лучшими пляжами Арубы считаются Араши, Друиф и Хадикурари, но всего их около сорока. Изюминка пляжного отдыха на острове — фламинго. Они любят бродить у воды и не боятся туристов. Более того, они всегда готовы полакомиться у вас из рук. Для этого на пляжах продают специальный корм.
Местные жители создают все условия для этих птиц, ведь они привлекают в страну новых и новых гостей и помогают развивать туристическую отрасль.
Больше всего фламинго можно увидеть на пляже острова Ренессанс. Чтобы попасть сюда, нужно купить билет или стать постояльцем местного отеля.
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