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16:43 (мск), источник: Mail Новости

Фламинго заманили туристов на дорогой курорт (фото)

Они стали главной изюминкой отдыха на острове в Карибском море.

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Отдых в Карибском море не назовешь бюджетным. Но пляжи Арубы — небольшого острова в этом регионе и одноименного государства — все равно привлекают многочисленных туристов. И дело не только в кристально чистой воде и белоснежном песке.

Развивать туристическую отрасль на острове решили в 1985 году. Так власти отреагировали на кризис, связанный с закрытием нефтеперерабатывающего завода. В тот год страну посетило всего 2 тысячи туристов. Но сейчас в Арубу приезжает не менее 1,5 млн человек ежегодно.

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Острову есть что предложить гостям. Это потрясающий дайвинг среди коралловых рифов, виндсерфинг, фестивали и местная кухня, которая сочетает европейские и местные традиции.

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Лучшими пляжами Арубы считаются Араши, Друиф и Хадикурари, но всего их около сорока. Изюминка пляжного отдыха на острове — фламинго. Они любят бродить у воды и не боятся туристов. Более того, они всегда готовы полакомиться у вас из рук. Для этого на пляжах продают специальный корм.

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Местные жители создают все условия для этих птиц, ведь они привлекают в страну новых и новых гостей и помогают развивать туристическую отрасль.

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Больше всего фламинго можно увидеть на пляже острова Ренессанс. Чтобы попасть сюда, нужно купить билет или стать постояльцем местного отеля.

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