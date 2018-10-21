Российский врач установил рекорд по лечению позвоночника

Врач-вертебролог Олег Шадский попал в Книгу рекордов России, проведя самое большое количество процедур по восстановлению позвоночника за рабочую смену.

Рекорд был установлен в Бишкеке, столице Киргизии. Шадский провел 69 процедур за 14 часов. У многих пациентов была произведена коррекция положения первого шейного позвонка атланта в его анатомическое место.