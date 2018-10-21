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17:50 (мск), источник: Mail Новости

Российский врач установил рекорд по лечению позвоночника

Шадский провел 69 процедур за смену.

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Врач-вертебролог Олег Шадский попал в Книгу рекордов России, проведя самое большое количество процедур по восстановлению позвоночника за рабочую смену.

Рекорд был установлен в Бишкеке, столице Киргизии. Шадский провел 69 процедур за 14 часов. У многих пациентов была произведена коррекция положения первого шейного позвонка атланта в его анатомическое место.

Представители Книги рекордов зафиксировали рекорд Шадского и вручили ему диплом.

Олег Шадский — член профессиональной Ассоциации висцеральных терапевтов России и имеет международное признание как врач.

Вертебрология — раздел медицины, занимающийся заболеваниями позвоночника.

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