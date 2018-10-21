Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бабушка Рослякова рассказала о странных гостях незадолго до бойни
Ученые раскрыли тайну древнего города
Из-за редкой болезни девушка не ест больше четырех лет
Единоросс лишился высокого поста из-за пенсионной реформы
Супругам станет проще передавать наследство детям
«И чего у нас только нет!»Как приходилось добывать дефицитные товары в СССР
До нуля: Россия избавилась от госдолга США
Тысячи украинцев пришли на митинг в центре Киева
7 причин проверить щитовидку
Ученые рассказали, какой вид пива самый полезный
"Любил меньше": Вдова рассказала о слухах о побоях Кобзона
Украинская звезда Поплавская погибла в ДТП - СМИ
Пугачева в ультракоротком платье затмила всех на шоу Галкина
Они записали саундтрек и проснулись популярными на весь мир
Парковка и наказание: как проучить водителя (фото)
Самые странные светофоры мира
Супругам станет проще передавать наследство детям
Как люди живут в недостроенных домах
Фоторепортажи
12Акции памяти погибших при нападении на керченский колледж
10Авария при запуске «Союза»
20:20 (мск), источник: РИА Новости

Поклонская и ее муж объяснили, почему скрывали свадьбу

МОСКВА, 21 окт— РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская и ее муж, руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев дали первое совместное интервью телеканалу НТВ.

Наверх
Источник: РИА Новости

По словам Поклонской, они с супругом решили пойти на этот шаг, чтобы «избежать и пресечь на корню все спекуляции» на тему их личной жизни.

Как рассказал Соловьев, их с Натальей свадьба вызвала настоящий ажиотаж у журналистов. Огромное количество СМИ пытались связаться с парой и получить от них хоть какой-то комментарий.

У меня более 200 звонков на телефон было. <...> Я телефон взял, запрятал под диван. Потому что это совершенно было невозможно. Куча сообщений по всем мессенджерам: правда это или не правда.
Иван Соловьев
руководитель аппарата уполномоченного по правам человека

Поклонская объяснила, что решила сыграть свою свадьбу тайно, так как церемонию бракосочетания они с мужем «делали для себя».

Читайте также
Появилось первое фото Поклонской с мужем после свадьбы

«Мы провели мероприятие очень скромно, для своих родных, для близких. Не хотели и не пытались пустить какую-то публичность, чтобы показать либо некую шикарность, либо излишнюю скромность, либо еще что-то», — рассказала она.

Депутат также прокомментировала появившиеся в Сети кадры, где она танцует под песню «Хуторянка».

«Песня настоящая — “Хуторянка”, я — настоящая, причем в окружении детей, дети — настоящие, все было по правде», — отметила она.

В августе ряд СМИ сообщили о том, что Наталья Поклонская вышла замуж за Ивана Соловьева. Торжество прошло в Крыму, на мероприятии присутствовали коллеги экс-прокурора по силовым структурам. Банкет стоимостью 90 тысяч рублей прошел в одном из ресторанов курортного поселка Береговое под Ялтой. Сама Поклонская долгое время отказывалась комментировать новости о замужестве.

 В Казахстане врач отказалась принять русскоговорящую семью
Подруга стрелка рассказала о его желании отомстить одногруппникам
Песков заявил, что Путин не стал отменять встречу с Болтоном
Российский врач установил рекорд по лечению позвоночника
Учительница в США придумала оригинальные оценки (видео)
Увеличилось число пострадавших при нападении на колледж в Керчи
«Спартак» проиграл «Арсеналу» в чемпионате России по футболу
Где обитает самая быстрая рыба в мире (фото)
Спорт
«Динамо» обыграло «Зенит» в матче чемпионата России С 37-й минуты матча гости играли в меньшинстве из-за удаления Себастьяна Дриусси за две желтые карточки
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
У «Форда» обнаружилась модель, спрос на которую выше предложения Компания сообщила о продлении производства модели Ford GT приблизительно на два года, чтобы удовлетворить «исключительно высокий спрос»
Кино
Прилучный попросил жену похудеть для постельной сцены с ним Рассказывая о новом проекте, Агата Муцениеце призналась, что съемки откровенной сцены с мужем стали самыми тяжелыми за всю карьеру
Недвижимость
Супругов в Санкт-Петербурге насильно переселили из комнаты в квартиру
Зачем нужны комнатные растения
Супругам станет проще передавать наследство детям
История россиянки о жизни в Америке
Горячие темы на «Детях»
Oxi Жалоба на врача 374
Ваше Величество Светская жизнь - 12 349
Пятачок) Что читаете сейчас? 287
татьяна конюхова Как воспитывать девочек? 213
Леди
Тина Канделаки рассказала о роли женщины в России Одна из самых влиятельных медиаперсон в России рассказала Леди, как совмещать карьеру и семью и почему роль «содержанки» уже давно вышла из моды
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Как оформить квартиру для семьи из 4-х человек: реальный пример
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь