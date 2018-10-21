Поклонская и ее муж объяснили, почему скрывали свадьбу

Источник: РИА Новости

По словам Поклонской, они с супругом решили пойти на этот шаг, чтобы «избежать и пресечь на корню все спекуляции» на тему их личной жизни.

Как рассказал Соловьев, их с Натальей свадьба вызвала настоящий ажиотаж у журналистов. Огромное количество СМИ пытались связаться с парой и получить от них хоть какой-то комментарий.

У меня более 200 звонков на телефон было. <...> Я телефон взял, запрятал под диван. Потому что это совершенно было невозможно. Куча сообщений по всем мессенджерам: правда это или не правда. Иван Соловьев руководитель аппарата уполномоченного по правам человека

Поклонская объяснила, что решила сыграть свою свадьбу тайно, так как церемонию бракосочетания они с мужем «делали для себя».

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«Мы провели мероприятие очень скромно, для своих родных, для близких. Не хотели и не пытались пустить какую-то публичность, чтобы показать либо некую шикарность, либо излишнюю скромность, либо еще что-то», — рассказала она.

Депутат также прокомментировала появившиеся в Сети кадры, где она танцует под песню «Хуторянка».

«Песня настоящая — “Хуторянка”, я — настоящая, причем в окружении детей, дети — настоящие, все было по правде», — отметила она.