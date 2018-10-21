Поклонская и ее муж объяснили, почему скрывали свадьбу
МОСКВА, 21 окт— РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская и ее муж, руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев дали первое совместное интервью телеканалу НТВ.
МОСКВА, 21 окт— РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская и ее муж, руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев дали первое совместное интервью телеканалу НТВ.
По словам Поклонской, они с супругом решили пойти на этот шаг, чтобы «избежать и пресечь на корню все спекуляции» на тему их личной жизни.
Как рассказал Соловьев, их с Натальей свадьба вызвала настоящий ажиотаж у журналистов. Огромное количество СМИ пытались связаться с парой и получить от них хоть
У меня более 200 звонков на телефон было. <...> Я телефон взял, запрятал под диван. Потому что это совершенно было невозможно. Куча сообщений по всем мессенджерам: правда это или не правда.
Поклонская объяснила, что решила сыграть свою свадьбу тайно, так как церемонию бракосочетания они с мужем «делали для себя».
«Мы провели мероприятие очень скромно, для своих родных, для близких. Не хотели и не пытались пустить
Депутат также прокомментировала появившиеся в Сети кадры, где она танцует под песню «Хуторянка».
«Песня настоящая — “Хуторянка”, я — настоящая, причем в окружении детей, дети — настоящие, все было по правде», — отметила она.
В августе ряд СМИ сообщили о том, что Наталья Поклонская вышла замуж за Ивана Соловьева. Торжество прошло в Крыму, на мероприятии присутствовали коллеги