Красная война
Китай взламывает США по всем фронтам. Следующей может стать Россия.
Китай взламывает США по всем фронтам. Следующей может стать Россия.
За последние несколько месяцев китайских хакеров из разных группировок уличили в нападениях на космическую и телекоммуникационную инфраструктуры США, на компьютерные сети компании подрядчика
Китайские хакеры, сотрудничающие с государственной разведкой КНР, активизировались с новой силой и снова стали частыми героями материалов американских СМИ о масштабных угрозах. Они шпионят за военными из других государств и крадут их стратегические разработки, следят за крупными
За последний год
В начале октября 2018 года источники Bloomberg сообщили, что китайская военная разведка в течение нескольких лет следила за почти 30 американскими организациями. В числе жертв оказались коммерческие
Выяснилось, что шпионское оборудование якобы было внедрено в серверы Supermicro. Фирма является основным поставщиком плат на рынке.
До этого анонимные источники ЦРУ сообщали о планах КНР внедриться в «железо», предназначающееся для американских компаний. Среди рискованных партнеров назывались китайские гиганты Huawei и ZTE, которые якобы тесно сотрудничают с китайскими военными. Однако в отсутствие прецедентов ФБР не могло предъявить никому никаких обвинений. Правительство Китая в ответ заявило, что является решительным защитником компьютерной безопасности.
Эксперты в области кибербезопасности заметили, что уже встречали подобные «жучки» в железе других производителей. Все это оборудование производилось в Китае. Подобные чипы могут годами незаметно следить за деятельностью компании и незаметны для виртуальных систем безопасности. Позднее оказалось, что корпоративные тайны были не единственным интересом хакеров: атакам подвергались и чувствительные правительственные сети.
Это разоблачение усложнило и без того напряженные отношения между США и Китаем. 10 октября американский Департамент правосудия арестовал высокопоставленного чиновника Министерства государственной безопасности Китая Сюя Яньдзюня. Его обвиняют в экономическом шпионаже. Мужчина был задержан в Бельгии 1 апреля и экстрадирован по запросу американских властей. Китай назвал обвинения в адрес Сюя сфабрикованными.
Бывший руководитель службы безопасности Facebook Алекс Стамос убежден: государственные киберсолдаты Китая будут мстить за потерю своего функционера, а потому активность взломщиков впредь будет только возрастать.
Бывший помощник генпрокурора Джон Карлин в своей книге «Рассвет кодовой войны: битва Америки против России, Китая и растущей глобальной киберугрозы» уверяет: главной проблемой стало неумение американцев защищать свои цифровые технологии.
Китай, в частности, вместе с Россией, Северной Кореей и Ираном знает об этой уязвимости, и они ежедневно наносят по нам удары.
Согласно докладу торгового представителя США, экономический шпионаж в пользу Китая стоит США от 225 до 600 миллиардов долларов в год. Даже Национальный центр кибербезопасности в своем новом докладе о шпионаже в цифровой среде отодвинул российскую угрозу на второе место. На первом — красная армия.
В январе и феврале 2018 года хакеры из Китая похитили массив данных объемом 617 гигабайт у подрядчика ВМС США, военной организации из Ньюпорта. Среди похищенных документов была информация по проекту Пентагона «Морской дракон», а также секретный план разработки сверхзвуковой поражающей противокорабельной ракеты.
Вероятно, Китай пытается захватить данные о вооружении, которое может быть использовано против него. Американские военные считают подводный флот своим главным козырем в конфликтах с КНР. Следователи утверждают, что взломщики связаны с Министерством государственной безопасности Китая, которое занимается разведкой. Киберпреступники действовали из провинции Гуандун, где базируется крупное подразделение проправительственных хакеров.
Военные эксперты уверены, что Китай умышленно саботирует работу американских военных. В феврале директор национальной разведки Даниэл Коутс заявил, что наибольшее количество киберопераций КНР сосредоточены на оборонных подрядчиках или фирмах, поддерживающих правительственные разработки. Действительно, до атаки на ВМС жертвами взломов пали наработки для множества проектов Пентагона. Среди них — программа F-35 Joint Strike Fighter (многофункциональный истребитель-бомбардировщик), усовершенствованная ракетная система Patriot PAC-3, армейская система для стрельбы по баллистическим ракетам, известная как «Терминал обороны большой высоты» (THAAD), новейшее прибрежное боевое судно ВМФ и небольшое надводное судно, предназначенное для прибрежных операций.
В июне 2018 года специалисты по кибербезопасности компании Symantec сообщили о новой масштабной атаке китайских взломщиков на оборонные комплексы США. Помимо военных, атакам также подверглись телекоммуникационный и космический секторы. Авторство взлома приписали китайской группировке Thrip. «Мы определили три компьютера в Китае, которые используются для запуска атак Thrip. Их мотивом, вероятно, является шпионаж, и его цели включают в себя средства связи, геоинформационные системы и оборонный комплекс как в Соединенных Штатах Америки, так и в
Последней мощной спецоперацией китайских хакеров стала кампания группировки cloudhopper, которую неоднократно связывали напрямую с правительством Китая. Власти США сообщили об атаке в начале октября. Со слов чиновников из Министерства внутренних дел, иностранные преступники развернули масштабную кампанию по краже данных, направленную на поставщиков технологических услуг. Среди жертв cloudhopper могут оказаться организации, занятые в сфере информационных технологий, энергетики, здравоохранения, связи и производства.
До этого группировка почти год тренировалась на пользователях по всему миру: их одноименная операция cloud hopper, запущенная в начале 2017 года, заражала определенные компьютеры, которые интересовали хакеров. Исследователи утверждали, что за разработкой заражающих троянов стоит одиозная группа китайских хакеров APT10, также известная как MenuPass, POTASSIUM, Stone Panda, Red Apollo, или CVNX.
При этом Си Цзиньпин на встрече с Обамой не признал преступной деятельности китайских хакеров. Власти США же давно настаивают на том, что американское государство не шпионит за другими странами ради коммерческой выгоды. Также они отрицали, что спецслужбы передают в американские коммерческие компании информацию, полученную с помощью разведывательных операций.
Американские чиновники лукавили не меньше китайских коллег. Даже если разведка США не гонялась за тайнами бизнеса, то в вопросах госбезопасности она использовала все доступные методы шпионажа и хакерства. На это указывают детали секретной программы PRISM, рассекреченной Эдвардом Сноуденом. Под колпаком оказались миллионы американцев: власти контролировали их телефонные разговоры и
Запрет на кражу коммерческих тайн не только не остановил хакеров из Китая, но и, судя по всему, подстегнул их во взломах, выходящих за рамки соглашения. Китайское правительство занялось национальным шпионажем, в то время как американцы планировали остановить их в
Перед переговорами в 2015 году хакеры из Китая выкрали огромный массив личной информации об американских госслужащих, — более 21 миллиона человек, в том числе данные о секретных сотрудниках в других странах. В базе также находились изображения отпечатков пальцев, используемые для электронного доступа к объектам. Тогда эксперт в области кибербезопасности Джон Макафи назвал этот инцидент «кибертоптанием китайских ботинок по Штатам».
До этого крупная компания Mandiant (сейчас является частью известной организации FireEye) опубликовала обстоятельное расследование о связи опасного хакерского подразделения «отряд 61398» с
«Детали, которые мы проанализировали в ходе сотен исследований, убеждают нас в том, что группы, проводящие эти мероприятия, базируются в основном в Китае и что китайское правительство знает о них», — заявили они.
Исследователи уличили подразделение «61398» в кибершпионаже за США и Канадой. По их мнению, именно для этого большое
В то же время неизвестные атаковали сайты изданий The Washington Post, The New York Times и агентства Bloomberg. Интересно, что все нападения происходили после резонансных разоблачительных публикаций о сказочном богатстве правящей верхушки КНР (Си Цзиньпина и Вэня Цзябао). Анонимные взломщики искали на редакционных компьютерах данные об источниках информации. По такому почерку было легко узнать как исполнителей, так и заказчиков.
Невероятные слухи о мощи китайских хакеров появились еще в начале нулевых. Китай разрабатывал стратегию кибервойны и тренировался на американских сайтах: хакеры изменяли оформление государственных порталов и угрожали «невиданной силой».
В 2010 году журналисты издания Foreign Policy сообщили, что мощная хакерская армия КНР состоит из ста тысяч специалистов. Наиболее известной операцией китайских
В конце 2017 года исследователи сообщили, что второй