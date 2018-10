Красная война

Американские чиновники лукавили не меньше китайских коллег. Даже если разведка США не гонялась за тайнами бизнеса, то в вопросах госбезопасности она использовала все доступные методы шпионажа и хакерства. На это указывают детали секретной программы PRISM , рассекреченной Эдвардом Сноуденом. Под колпаком оказались миллионы американцев: власти контролировали их телефонные разговоры и интернет-трафик. Еще до публикаций этих данных информагентство Associated Press обвинило министерство юстиции США в прослушке журналистов — госслужащие не стали отпираться и оправдались неким расследованием.

В то же время неизвестные атаковали сайты изданий The Washington Post, The New York Times и агентства Bloomberg. Интересно, что все нападения происходили после резонансных разоблачительных публикаций о сказочном богатстве правящей верхушки КНР (Си Цзиньпина и Вэня Цзябао). Анонимные взломщики искали на редакционных компьютерах данные об источниках информации. По такому почерку было легко узнать как исполнителей, так и заказчиков.