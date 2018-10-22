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03:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыты премии красноармейцев за бомбардировку Берлина

Члены летных экипажей, бомбивших Берлин, получали премии в размере двух тысяч рублей. Соответствующий приказ был издан Народным комиссариатом обороны СССР в 1941 году, следует из документов, опубликованных на сайте Министерства обороны России.

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Источник: Reuters

Ведомство впервые выложило в открытый доступ документы о поощрении бойцов во времена Великой Отечественной войны. Так, за подбитые или подожженные танки командиру орудия и наводчику полагалось по 500 рублей, остальному составу — по 200 рублей. За единоличное уничтожение танка противника боец получал 1000 рублей.

Также премии выдавались за ремонт военной техники. Выше всего оценивали починку тяжелого танка, за которую можно было получить от 350 до 800 рублей. При этом в 1941 году один новый танк Т-34 обходился государству в 269 500 рублей. К концу войны оптовые цены на производимое в тылу вооружение снизились. К примеру, в 1943 году тот же Т-34 стоил уже 135 000 рублей. Такая политика ценообразования позволила государству сэкономить за годы войны 50 миллиардов советских рублей.

Минобороны также опубликовало зарплатную ведомость младшего сына Сталина, летчика, генерал-лейтенанта Василия Сталина.

В январе 1943 года Сталин-младший получил в виде основного оклада и надбавки за выслугу лет 5095 рублей 84 копейки. За время войны он совершил 26 боевых вылетов, по разным данным лично сбил от трех до пяти самолетов противника, командовал летной дивизией во время взятия Берлина. Сталин несколько раз получал официальные взыскания по службе от отца, понижался за различные провинности и повышался вновь.

Кроме того, на сайте ведомства приводятся данные о расходах бюджета СССР в военные годы. В 1941 году на оборону было потрачено 83 миллиарда рублей из общего бюджета в 191 миллиард, тогда как в 1945 году расходы по этой статье увеличились в полтора раза и составили 128 миллиардов рублей.

Материалы были рассекречены в честь столетнего юбилея финансово-экономической службы Вооруженных сил России, который пройдет 22 октября.

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