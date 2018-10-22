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10:43 (мск), источник: РИА Новости

Ученые заметили, что белые медведи на Чукотке стали упитаннее и спокойнее

ВЛАДИВОСТОК, 22 окт — РИА Новости. Российско-американская исследовательская экспедиция на острове Врангеля на Чукотке насчитала 466 белых медведей, ученые отмечают, что эти хищники здесь становятся упитаннее, спокойнее и меньше реагируют на людей, сообщил РИА Новости представитель заповедника «Остров Врангеля».

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Источник: РИА "Новости"

Исследовательские работы по изучению белых медведей проводятся в рамках проекта русско-американского соглашения «О сотрудничестве по сохранению видов дикой флоры и фауны и среды их обитания». В прошлом году сообщалось, что ученые двух стран насчитали на острове Врангеля 589 медведей. Полученные участниками экспедиции данные войдут в масштабное комплексное исследование популяции белого медведя, которое проводится совместными усилиями двух стран третий год.

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«В этом году в ходе трёхнедельной экспедиции на острове ученые обнаружили и оценили состояние 466 белых медведей, включая 68 семейных групп. Это нормальная ситуация для визуального учета этих зверей — погодные условия могут меняться, из-за чего видимость меняется, также часть неучтенных хищников могла находиться на другой части острова и так далее. Поэтому разница в числах будет, и это не говорит о снижении численности по сравнению с прошлым годом. В 2016 году здесь насчитали 150 медведей, и тогда это было рекордной цифрой», — сказал собеседник.

По его словам, всего в рамках учетов участники экспедиции прошли 15 маршрутов общей протяженностью 948 километров. Основной задачей учёных было получение информации о состоянии популяции: внешнем виде, упитанности животных, общем количестве особей, числе самок с медвежатами. Важной частью исследования был сбор шерсти медведей.

В том году ученые насчитали на 10 семей медведей меньше, но при это заметили, что состояние хищников улучшилось, они стали более упитанными. В поведении медведей также отметили изменения — те стали спокойнее, меньше проявляют интерес к людям и технике, это может быть следствием того, что звери лучше питаются, возможно, кормовая база сместилась.
представитель заповедника «Остров Врангеля»

В этом году в экспедиции приняли участие ее постоянные члены: специалист по белым медведям, сотрудник Университета Вашингтон Эрик Регер и кандидат биологических наук, заслуженный эколог России Станислав Беликов. Также на острове работал старший научный сотрудник ВНИИ «Экология» и инспекторы заповедника.

По-чукотски остров Врангеля называется Умкилир, что переводится как «остров белых медведей». Специалисты называют его «родильным домом» этих животных. Остров является основным и самым крупным родовым очагом белых медведей.

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