Ученые заметили, что белые медведи на Чукотке стали упитаннее и спокойнее
ВЛАДИВОСТОК, 22 окт — РИА Новости.
ВЛАДИВОСТОК, 22 окт — РИА Новости.
Исследовательские работы по изучению белых медведей проводятся в рамках проекта
«В этом году в ходе трёхнедельной экспедиции на острове ученые обнаружили и оценили состояние 466 белых медведей, включая 68 семейных групп. Это нормальная ситуация для визуального учета этих зверей — погодные условия могут меняться,
По его словам, всего в рамках учетов участники экспедиции прошли 15 маршрутов общей протяженностью 948 километров. Основной задачей учёных было получение информации о состоянии популяции: внешнем виде, упитанности животных, общем количестве особей, числе самок с медвежатами. Важной частью исследования был сбор шерсти медведей.
В том году ученые насчитали на 10 семей медведей меньше, но при это заметили, что состояние хищников улучшилось, они стали более упитанными. В поведении медведей также отметили изменения — те стали спокойнее, меньше проявляют интерес к людям и технике, это может быть следствием того, что звери лучше питаются, возможно, кормовая база сместилась.
В этом году в экспедиции приняли участие ее постоянные члены: специалист по белым медведям, сотрудник Университета Вашингтон Эрик Регер и кандидат биологических наук, заслуженный эколог России Станислав Беликов. Также на острове работал старший научный сотрудник ВНИИ «Экология» и инспекторы заповедника.