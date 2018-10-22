Цифровая помощь: как провести бесплатную диагностику гаджетов
Пройти бесплатную компьютерную диагностику можно до 6 ноября. Ее удаленно проведут специалисты городского сервиса «Чудо техники». Для этого нужно оформить заявку на сайте проекта.
Пройти бесплатную компьютерную диагностику можно до 6 ноября. Ее удаленно проведут специалисты городского сервиса «Чудо техники». Для этого нужно оформить заявку на сайте проекта.
Жители Москвы могут бесплатно проверить исправность своих компьютеров онлайн. Городской сервис ремонта цифровых устройств «Чудо техники» до 6 ноября проводит акцию «Диагностика за спасибо». Специалисты подскажут, что именно замедляет работу устройства, есть ли на нем вирусы или шпионские программы, и посоветуют, как решить другие проблемы с техникой.
Во время проверки мастер не приходит к пользователям домой, а удаленно подключается к их устройствам со своего рабочего компьютера. Для этого нужно иметь доступ к интернету. Сама процедура длится около 20 минут. Абонент увидит все действия мастера и сможет контролировать их. Специалист получит возможность лишь единожды с позволения абонента подключиться к его компьютеру. Доступ будет временным, и повторить попытку мастер не сможет.
Реализовать проект Департаменту информационных технологий Москвы помогли специалисты ведущего отечественного разработчика антивирусной защиты.
«Благодаря удаленной диагностике системы можно узнать, отсутствует ли тот или иной драйвер, а также выявить ненужные программы. Обычно они перегружают оперативную память и замедляют работу компьютера. Также есть и довольно опасные
Кроме того, причиной перегрева разных частей компьютера может быть пыль или слабая система охлаждения. В этом случае мастер посоветует очистить детали или установить дополнительный кулер. Также с помощью удаленной диагностики можно узнать степень износа жесткого диска. Это позволит пользователю обнаружить проблемы устройства и заранее сохранить важные данные в другом месте.
Он объединяет более 20 легальных сервисных центров по ремонту техники, которые прошли строгие процедуры проверки и сертификации.
Все договоры на ремонт, заключенные через этот сервис, заносят в электронную систему. Специалисты агрегатора проверяют их на завышение стоимости, что сводит риск переплаты к минимуму. Партнеры сервиса работают по единым тарифам, с которыми можно ознакомиться заранее.