Цифровая помощь: как провести бесплатную диагностику гаджетов

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Жители Москвы могут бесплатно проверить исправность своих компьютеров онлайн. Городской сервис ремонта цифровых устройств «Чудо техники» до 6 ноября проводит акцию «Диагностика за спасибо». Специалисты подскажут, что именно замедляет работу устройства, есть ли на нем вирусы или шпионские программы, и посоветуют, как решить другие проблемы с техникой.

Пройти бесплатную цифровую диагностику можно только один раз, для этого необходимо оформить заявку на сайте проекта. Консультации проводят ежедневно, кроме воскресенья, с 10:00 до 20:00.

Во время проверки мастер не приходит к пользователям домой, а удаленно подключается к их устройствам со своего рабочего компьютера. Для этого нужно иметь доступ к интернету. Сама процедура длится около 20 минут. Абонент увидит все действия мастера и сможет контролировать их. Специалист получит возможность лишь единожды с позволения абонента подключиться к его компьютеру. Доступ будет временным, и повторить попытку мастер не сможет.

Реализовать проект Департаменту информационных технологий Москвы помогли специалисты ведущего отечественного разработчика антивирусной защиты.

«Благодаря удаленной диагностике системы можно узнать, отсутствует ли тот или иной драйвер, а также выявить ненужные программы. Обычно они перегружают оперативную память и замедляют работу компьютера. Также есть и довольно опасные программы-шпионы. Если процессор сильно перегревается, вполне возможно, что в системе есть вредоносное программное обеспечение. В одном из случаев причиной перегрева стал вирус для незаконного майнинга (добычи) криптовалюты. Пользователь даже не догадывался об этом, пока его процессор не вышел из строя», — рассказал руководитель проекта «Чудо техники» Иван Бутурлин.

Кроме того, причиной перегрева разных частей компьютера может быть пыль или слабая система охлаждения. В этом случае мастер посоветует очистить детали или установить дополнительный кулер. Также с помощью удаленной диагностики можно узнать степень износа жесткого диска. Это позволит пользователю обнаружить проблемы устройства и заранее сохранить важные данные в другом месте.

Помимо удаленной диагностики и ремонта компьютеров, городской онлайн-агрегатор «Чудо техники» занимается починкой смартфонов, планшетов, ноутбуков, стационарных компьютеров, моноблоков, принтеров и многофункциональных устройств большинства брендов.

Он объединяет более 20 легальных сервисных центров по ремонту техники, которые прошли строгие процедуры проверки и сертификации.