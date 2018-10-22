Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Переданные Сирии С-300 оказались необычными
Как выехать на автомобиле в Европу: документы, советы, лайфхаки
Фото дочери Кончаловского растрогало сеть
Певица, перекрывшая без разрешений МКАД, поплатилась за это
Кокорин разрыдался в суде, услышав окончательный приговор
«И чего у нас только нет!»Как приходилось добывать дефицитные товары в СССР
Маркл рассказала, как справляется с «побочными эффектами» беременности
Тимур Родригез вышел в свет с подросшими сыновьями
Галкин раскритиковал ток-шоу, «греющие руки» на трагедии в Керчи
Арбенину возмутили комментарии наставников «Голоса» о ее песне
Шайба Кучерова помогла «Тампе Бэй» обыграть «Чикаго»
«СЭ»: Карреру скоро отправят в отставку
Собака президента стала героем репортажей, сорвав важную встречу
Как выглядит жена богатейшего в мире человека
Андреева решила отдохнуть после понижения на Первом канале
"Ребенок жил в аду": У Блюменкранцев отобрали дочь
Как дизайнер обустроила квартиру с кухней в коридоре (фото)
История россиянки о жизни в Америке
Фоторепортажи
10В Тверской области в ДТП погибли более десяти человек
10Авария при запуске «Союза»
10:13 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Цифровая помощь: как провести бесплатную диагностику гаджетов

Пройти бесплатную компьютерную диагностику можно до 6 ноября. Ее удаленно проведут специалисты городского сервиса «Чудо техники». Для этого нужно оформить заявку на сайте проекта.

Наверх
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Жители Москвы могут бесплатно проверить исправность своих компьютеров онлайн. Городской сервис ремонта цифровых устройств «Чудо техники» до 6 ноября проводит акцию «Диагностика за спасибо». Специалисты подскажут, что именно замедляет работу устройства, есть ли на нем вирусы или шпионские программы, и посоветуют, как решить другие проблемы с техникой.

Пройти бесплатную цифровую диагностику можно только один раз, для этого необходимо оформить заявку на сайте проекта. Консультации проводят ежедневно, кроме воскресенья, с 10:00 до 20:00.

Во время проверки мастер не приходит к пользователям домой, а удаленно подключается к их устройствам со своего рабочего компьютера. Для этого нужно иметь доступ к интернету. Сама процедура длится около 20 минут. Абонент увидит все действия мастера и сможет контролировать их. Специалист получит возможность лишь единожды с позволения абонента подключиться к его компьютеру. Доступ будет временным, и повторить попытку мастер не сможет.

Новость
Девочки-геймеры выросли в технарей

Реализовать проект Департаменту информационных технологий Москвы помогли специалисты ведущего отечественного разработчика антивирусной защиты.

«Благодаря удаленной диагностике системы можно узнать, отсутствует ли тот или иной драйвер, а также выявить ненужные программы. Обычно они перегружают оперативную память и замедляют работу компьютера. Также есть и довольно опасные программы-шпионы. Если процессор сильно перегревается, вполне возможно, что в системе есть вредоносное программное обеспечение. В одном из случаев причиной перегрева стал вирус для незаконного майнинга (добычи) криптовалюты. Пользователь даже не догадывался об этом, пока его процессор не вышел из строя», — рассказал руководитель проекта «Чудо техники» Иван Бутурлин.

Кроме того, причиной перегрева разных частей компьютера может быть пыль или слабая система охлаждения. В этом случае мастер посоветует очистить детали или установить дополнительный кулер. Также с помощью удаленной диагностики можно узнать степень износа жесткого диска. Это позволит пользователю обнаружить проблемы устройства и заранее сохранить важные данные в другом месте.

Помимо удаленной диагностики и ремонта компьютеров, городской онлайн-агрегатор «Чудо техники» занимается починкой смартфонов, планшетов, ноутбуков, стационарных компьютеров, моноблоков, принтеров и многофункциональных устройств большинства брендов.

Он объединяет более 20 легальных сервисных центров по ремонту техники, которые прошли строгие процедуры проверки и сертификации.

Все договоры на ремонт, заключенные через этот сервис, заносят в электронную систему. Специалисты агрегатора проверяют их на завышение стоимости, что сводит риск переплаты к минимуму. Партнеры сервиса работают по единым тарифам, с которыми можно ознакомиться заранее.

Песков заявил, что Путин не стал отменять встречу с Болтоном
Все вице-премьеры Башкирии подали в отставку
СМИ: S7 предупредила об угрозе остановки работы авиакомпаний
Врач установил рекорд России по лечению позвоночника
Раскрыты премии красноармейцев за бомбардировку Берлина
Вступили в силу новые правила восстановления водительских прав
Поклонская и ее муж объяснили, почему скрывали свадьбу
Спорт
«Динамо» обыграло «Зенит» в матче чемпионата России С 37-й минуты матча гости играли в меньшинстве из-за удаления Себастьяна Дриусси за две желтые карточки
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
У «Форда» обнаружилась модель, спрос на которую выше предложения Компания сообщила о продлении производства модели Ford GT приблизительно на два года, чтобы удовлетворить «исключительно высокий спрос»
Кино
Прилучный попросил жену похудеть для постельной сцены с ним Рассказывая о новом проекте, Агата Муцениеце призналась, что съемки откровенной сцены с мужем стали самыми тяжелыми за всю карьеру
Недвижимость
Супругов в Санкт-Петербурге насильно переселили из комнаты в квартиру
Зачем нужны комнатные растения
Супругам станет проще передавать наследство детям
История россиянки о жизни в Америке
Дети
Рудковскую и Плющенко раскритиковали за «странное» дефиле их сына Интернет-пользователи считают, что звездные родители позорят ребенка
Леди
Тренд или бред: оцениваем маникюр звезд Мы пристально посмотрели на руки западных и российских звезд, чтобы понять, с какими ногтями не стыдно появиться на публике
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Как оформить квартиру для семьи из 4-х человек: реальный пример
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь