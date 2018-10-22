Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ПАСЕ ответили РФ на категоричное решение о выходе
Ученые раскрыли тайну древнего города
Юлия Меньшова показала редкое фото с мамой и дочкой
71-летняя бабушка 4 внуков прославилась своими фото в бикини
Супругам станет проще передавать наследство детям
«И чего у нас только нет!»Как приходилось добывать дефицитные товары в СССР
Маркл рассказала, как справляется с «побочными эффектами» беременности
Тимур Родригез вышел в свет с подросшими сыновьями
Какие болезни можно распознать болезнь по кашлю: инструкция
Кошка спасла хозяйку от рака груди
Федун требовал победы. «Спартак» оказался против и проиграл
«СЭ»: Карреру скоро отправят в отставку
Реакция "Газпрома" на решение Польши 20 лет покупать газ у США
Польша: условия покупки газа США и РФ не сравнимы
Российскую «ракету-невидимку» показали вблизи (фото)
Необъяснимо: 20 новых радиосигналов из космоса
Супругам станет проще передавать наследство детям
Как люди живут в недостроенных домах
Фоторепортажи
12Акции памяти погибших при нападении на керченский колледж
16Мартышки над схваткой
07:31 (мск), источник: Lenta.Ru

В России выяснили степень доверия к прессе

Половина жителей России не доверяет большинству сообщений в средствах массовой информации. К такому выводу пришла исследовательская группа ЦИРКОН в ходе проекта «Образ журналиста в массовом сознании россиян», реализованного по заказу фонда медиаисследований и развития стандартов журналистики «Медиастандарт», сообщает РИА Новости.

Наверх
Источник: AFP 2018

«Половина участников опроса согласилась с суждением “Я не верю большинству сообщений в СМИ”, более половины респондентов (58 процентов) не согласились с суждением “Я привык верить тому, что пишут в газетах, говорят по ТВ и радио”. В обоих случаях недоверие с очевидностью превалирует над доверием», — говорится в результатах исследования.

Больше всего россиян (63 процента) доверяют информации, которую транслируют по телевидению.

Информации в онлайн-изданиях доверяют 18 процентов опрошенных, по уровню доверия интернет опережает прессу и радио.

Социологи отметили повышенное доверие к средствам массовой информации среди респондентов старше 60 лет, а также среди участников опроса, занимающихся домохозяйством.

Самая низкая степень доверия зафиксирована у россиян с низким доходом, а также среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Несмотря на это, более половины опрошенных сообщили, что профессия журналиста пользуется уважением в обществе. В отчете также отмечается, что за последние десять лет уровень уважения к профессии вырос на 12 процентов. Самыми авторитетными журналистами жители России признали телеведущих с федеральных каналов «Первый» и «Россия 1» — Владимира Соловьева, Андрея Малахова и Владимира Познера.

Исследование проводилось в июле-августе 2018 года среди 1604 респондентов старше 18 лет. Опрос реализован методом личного интервью по месту жительства опрошенных. Результаты исследования отражают массовые представления россиян о профессии журналиста, его социальных ролях в обществе и личных качествах.

 Путин назвал причину стрельбы в Керчи
Стрелок из Керчи готовился три года
Песков заявил, что Путин не стал отменять встречу с Болтоном
Обезьяны насмерть закидали мужчину кирпичами
СМИ: S7 предупредила об угрозе остановки работы авиакомпаний
Врач установил рекорд России по лечению позвоночника
Раскрыты премии красноармейцев за бомбардировку Берлина
Вступили в силу новые правила восстановления водительских прав
Поклонская и ее муж объяснили, почему скрывали свадьбу
Спорт
«Динамо» обыграло «Зенит» в матче чемпионата России С 37-й минуты матча гости играли в меньшинстве из-за удаления Себастьяна Дриусси за две желтые карточки
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
У «Форда» обнаружилась модель, спрос на которую выше предложения Компания сообщила о продлении производства модели Ford GT приблизительно на два года, чтобы удовлетворить «исключительно высокий спрос»
Кино
Прилучный попросил жену похудеть для постельной сцены с ним Рассказывая о новом проекте, Агата Муцениеце призналась, что съемки откровенной сцены с мужем стали самыми тяжелыми за всю карьеру
Недвижимость
Зачем нужны комнатные растения
Супругам станет проще передавать наследство детям
История россиянки о жизни в Америке
Супругов в Санкт-Петербурге насильно переселили из комнаты в квартиру
Дети
Рудковскую и Плющенко раскритиковали за «странное» дефиле их сына Интернет-пользователи считают, что звездные родители позорят ребенка
Леди
Тина Канделаки рассказала о роли женщины в России Одна из самых влиятельных медиаперсон в России рассказала Леди, как совмещать карьеру и семью и почему роль «содержанки» уже давно вышла из моды
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Как оформить квартиру для семьи из 4-х человек: реальный пример
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь