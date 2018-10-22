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10:53 (мск), источник: РИА Новости

Житель Омска заподозрил Газманова в плагиате песни «Бессмертный полк»

НОВОСИБИРСК, 22 окт — РИА Новости. Автор песен из Омска Александр Шаханин заподозрил эстрадного певца Олега Газманова в том, что тот написал свою песню «Бессмертный полк», взяв за основу его одноименную песню, мужчина не исключает судебного разрешения ситуации.

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Источник: РИА Новости

«Эксперты сказали… Предварительный прогноз экспертизы такой, что песня Олега Газманова имеет заимствования из моей песни и является производной песни Александра Шаханина «Бессмертный полк», — сказал Шаханин РИА Новости, отметив, что обращался за консультацией к московским экспертам искусствоведения и музыковедения с 20-летним стажем.

Шаханин до окончательного заключения экспертизы планирует определиться с юристами относительно своих дальнейших действий по отстаиванию прав на произведение. Он не исключает, что подаст заявление в суд или в полицию:

Если экспертиза покажет, что песня является производной, тогда, видимо, требования должны стать такими, чтобы стать соавтором этой песни (Газманова), чего бы я, может быть, даже и не хотел. Денежная компенсация — достаточно проблематичное направление, потому что доказать, что нанесен ущерб, сложно. Поэтому пока с юристами определяемся, в каком направлении нам идти. Возможно, это будет сначала проведение проверки органами полиции в рамках 146-й статьи УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав.

Шаханин отметил, что в целом у него нет желания входить в «судебные распри» по теме «Бессмертного полка», однако он хотел бы услышать мнение по этому поводу самого Газманова. По его словам, он связывался в соцсетях с его сыном Родионом, однако тот не считает, что песни очень похожи.

«Вызывает вопросы, почему наши песни так похожи. Если он (Газманов) действительно взял за основу мою песню, то справедливо было бы сказать, что у песни есть соавтор», — сказал омич, добавив, что определится со своими дальнейшими действиями через две-три недели, исходя из возможной реакции Газманова.

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Шаханин пояснил, что написал песню «Бессмертный полк» на стихи своего отца в 2017 году и снял клип, который тогда же был размещен на его канале в YouTube. Премьера одноименной песни Газманова состоялась в апреле 2018 года. На канале певца в YouTube народный артист РФ сообщает, что является автором музыки и слов и «написал эту песню под впечатлением от могучего народного движения «Бессмертный полк».

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Комментарием со стороны Газманова РИА Новости пока не располагает.

Омский музыкант обвинил Олега Газманова в плагиате
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09:27 (мск)© Ньюстюб
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