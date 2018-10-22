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10:20 (мск), источник: RTVi

Владимир Мединский: у молодежи голова забита всякой чушью

В наше время российская молодежь либо ничего не знает об истории своей страны, либо у них голова забита всякой чушью. Такое мнение высказал министр культуры России Владимир Мединский.

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Источник: Совет Федерации

Во время открытия международной Белградской книжной ярмарки в Сербии Мединский представил свою книгу «Война — Мифы об СССР 1939−1945 годов». Он отметил, что она вышла в 2009 году и рассчитана в первую очередь на российского читателя.

Я работал в комиссии правительства по истории Второй мировой войны и много ездил по стране, общался с молодежью, со студентами, и увидел, что в России за 20 лет выросло поколение людей, которые абсолютно превратно представляют себе историю собственной страны. Они либо ничего не знают, или у них голова забита всякой чушью.
Владимир Мединский
министр культуры России
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По словам министра культуры, основные источники знаний для молодого поколения — голливудские фильмы, статьи в интернете и компьютерные игры. «Поэтому я решил написать такую простую книгу, где давался бы некий тезис <…> и объяснение — было это на самом деле или не было», — добавил он.

В качестве примера Мединский рассказал о тезисе, что англо-американские войска якобы нанесли основной урон нацистской Германии и ее союзникам. Чтобы проверить достоверность этого тезиса министр культуры, по его словам, обратился к цифрами, фактами и статистике.

В заключении он сказал, что «история определяет шаги людей сейчас, поэтому за это идет информационная война во всем мире».

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