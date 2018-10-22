В РПЦ не стали комментировать слухи о возможном визите папы римского в Москву
Москва. 22 октября. INTERFAX.RU — В Русской православной церкви не стали комментировать слухи о том, что папа римский Франциск в ближайшее время может посетить Москву.
Москва. 22 октября. INTERFAX.RU — В Русской православной церкви не стали комментировать слухи о том, что папа римский Франциск в ближайшее время может посетить Москву.
«Это вопрос, который будет решаться в ходе двусторонних обсуждений между
Отвечая на вопрос, почему столько секретности, он пояснил, что отношения между православной и католической церквями развивались в течение почти тысячи лет «в достаточно сложном контексте».
Эти сложности постепенно преодолеваются, но преодолены они еще не вполне. В православном народе существует очень большое предубеждение против католиков, и мы никоим образом не должны рисковать единством наших Церквей и миром в наших Церквах.
«Поэтому мы должны в наших взаимоотношениях продвигаться с той скоростью, с какой это возможно. С той скоростью, которая будет приемлема для нашего церковного народа», — пояснил иерарх.
В этой связи он упомянул об одном историческом примере: когда патриарх Константинопольский Афинагор в 1964 году встретился с папой римским Павлом VI и произошло взаимное снятие анафем, почти все афонские монастыри перестали поминать Константинопольского патриарха.
«Мы не должны создавать подобной ситуации, нужно двигаться постепенно и спокойно, чтобы не вносить соблазн в сердца наших верующих», — сказал митрополит Иларион.
Как сообщалось, в конце минувшей недели в Ватикане состоялась встреча митрополита Илариона с папой Франциском.