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09:28 (мск), источник: Интерфакс

В РПЦ не стали комментировать слухи о возможном визите папы римского в Москву

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU — В Русской православной церкви не стали комментировать слухи о том, что папа римский Франциск в ближайшее время может посетить Москву.

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Источник: РИА "Новости"

«Это вопрос, который будет решаться в ходе двусторонних обсуждений между Римско-католической церковью и Московским патриархатом», — заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в интервью итальянской газете Il Messaggero. При этом он не упомянул, когда именно вопрос визита будет обсуждаться с Ватиканом.

Так он ответил на вопрос, может ли в 2019 году или в какое-то иное ближайшее время состояться поездка понтифика в столицу России. Информация о возможности такого визита появилась в понедельник и в российской блогосфере.

Отвечая на вопрос, почему столько секретности, он пояснил, что отношения между православной и католической церквями развивались в течение почти тысячи лет «в достаточно сложном контексте».

Эти сложности постепенно преодолеваются, но преодолены они еще не вполне. В православном народе существует очень большое предубеждение против католиков, и мы никоим образом не должны рисковать единством наших Церквей и миром в наших Церквах.

«Поэтому мы должны в наших взаимоотношениях продвигаться с той скоростью, с какой это возможно. С той скоростью, которая будет приемлема для нашего церковного народа», — пояснил иерарх.

В этой связи он упомянул об одном историческом примере: когда патриарх Константинопольский Афинагор в 1964 году встретился с папой римским Павлом VI и произошло взаимное снятие анафем, почти все афонские монастыри перестали поминать Константинопольского патриарха.

«Мы не должны создавать подобной ситуации, нужно двигаться постепенно и спокойно, чтобы не вносить соблазн в сердца наших верующих», — сказал митрополит Иларион.

Как сообщалось, в конце минувшей недели в Ватикане состоялась встреча митрополита Илариона с папой Франциском.

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