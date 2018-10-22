Умер сорвавший ядерную программу нацистов диверсант

Источник: AFP 2018

В Норвегии скончался 99-летний Йоахим Реннеберг, который во время Второй мировой войны руководил операцией «Ганнерсайд». Диверсанты во главе с Реннебергом уничтожили завод, производивший для нацистов тяжелую воду (D2O), которая имела ключевую роль в разработке ядерного оружия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников в правительстве страны.

Команда Реннеберга, которому на тот момент было всего 23 года, не знала о значении своей миссии, однако помнила о судьбе предыдущего рейда в 1942 году — тогда диверсантов захватили в плен и перебили, никто из них не смог достичь цели. Позже участники «Ганнерсайда» описывали операцию как «самоубийственную».

По рассказам диверсантов, они спустились на парашютах на близлежащую возвышенность, после чего на лыжах дошли до особо охраняемого завода «Норск Гидро», проникли внутрь и уничтожили ключевые элементы производства тяжелой воды. Как вспоминал позже сам Реннеберг, он лично принял решение сократить запал на бомбе с нескольких минут до считанных секунд, обеспечивая успех миссии, но серьезно затруднив побег.

После детонации группа военных долгое время пыталась скрыться от преследователей — Реннеберг спустя две недели на лыжах дошел до соседней Швеции, занявшей нейтралитет в войне. За успех в операции мужчину представили к высочайшей награде Норвегии — «Военный крест с мечом».

Неизвестно, предотвратили ли действия храбрецов «Ганнерсайда» возможный поворот в войне, который мог обеспечить нацистам ядерное оружие — историки сомневаются, что Германия смогла бы вовремя произвести бомбу — но в 1943 этот риск посчитать ненужным было куда сложнее, отмечают эксперты.