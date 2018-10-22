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10:41 (мск), источник: RTVi

РБК: причиной аварии «Союза» стало случайное повреждение при сборке

Возможной причиной аварии ракеты «Союз» стало повреждение при сборке на космодроме «Байконур». Об этом 21 октября написала газета РБК со ссылкой на источник в Роскосмосе и источник, знакомый с расследованием.

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По информации РБК, 20 октября на совещании в ракетно-космической корпорации «Энергия» члены аварийной комиссии решили, что самая вероятная причина аварии «Союза» — повреждение 6-миллиметрового штока датчика открытия сопла блока Д первой ступени. Оба собеседника издания отметили, что повреждение произошло при сборке ракеты, и что из-за этой поломки первая и вторая ступени столкнулись во время отделения.

По словам источника РБК, комиссия должна представить окончательный отчет о причинах аварии 30 октября. Он добавил, что после этого полеты ракет «Союз» на Международную космическую станцию (МКС) могут возобновить.

Во время загрузки произошла ошибка.

В пресс-службе Роскосмоса заявили, что работа комиссии не закончена, поэтому результатов расследования еще нет. Всю информацию, опубликованную «по данным источников», там назвали «домыслами и слухами».

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Авария ракеты «Союз» произошла 11 октября спустя две минуты после запуска. По словам исполнительного директора Роскосмоса Сергея Крикалева, во время отделения первая ступень ракеты столкнулась со второй, что стало причиной отклонения от изначальной траектории.

На борту были россиянин Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Они не пострадали, поскольку сработали аварийные системы корабля, и они приземлились в Казахстане. После этого Следственный комитет России завел уголовное дело, а в Роскосмосе создали специальную комиссию для расследования причин аварии.

Раньше «Коммерсантъ» написал со ссылкой на источники, участвующие в расследовании, что авария могла произойти из-за того, что один из боковых блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился. Позже издание написало, что эксперты Роскосмоса считают основной версией аварии ошибку при сборке на космодроме «Байконур».

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16 октября© Ньюстюб
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