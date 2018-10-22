Чудище морское: кто водится в водах Антарктики

Австралийские исследователи впервые засняли в водах Южного океана в Антарктике розовый морской огурец, ранее он был замечен только в Мексиканском заливе. Почему это важно и что это за животное, рассказывает «Газета.Ru».

Австралийская исследовательская группа впервые засняла в водах Южного океана в Антарктике розовый морской огурец, которого прозвала «безголовым цыпленком-монстром». Видео было опубликовано на сайте Австралийского антарктического подразделения.

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По данным подразделения, ранее животное видели только в Мексиканском заливе.

Заснять его удалось с помощью новой системы подводных камер, предназначенной для сбора данных для Комиссии по сохранению живых морских ресурсов Антарктики (АНТКОМ). Всего в комиссию входят члены 25 стран, в том числе и Австралии.

Комиссия была создана на основе международной конвенции в 1982 году с целью сохранения морских живых организмов Антарктики. Это было сделано в ответ на растущую коммерческую заинтересованность в ресурсах антарктического криля, являющегося краеугольным компонентом антарктической экосистемы, и на чрезмерную эксплуатацию в прошлые годы нескольких других морских ресурсов Южного океана.

Некоторые кадры, которые мы получаем с камер, захватывают дух. Мы можем засечь виды животных, которых никогда не видели в этой части света. Самое главное — камеры предоставляют важную информацию о зонах морского дна. Дирк Уэлсфорд Руководитель программы Австралийского антарктического подразделения

Корпус, защищающий камеру и электронику, чрезвычайно прочен.

«Нам нужно было что-то, что можно сбросить с лодки, и оно будет продолжать надежно работать под сильным давлением на глубине в течение больших периодов времени», — отмечает Уэлсфорд.

Собранные данные будут представлены на ежегодном собрании АНТКОМ, которое пройдет с 22 октября по 2 ноября в Хобарте, столице Тасмании.

Джиллиан Слокум, уполномоченный представитель АНТКОМ в Австралии, отмечает важность защиты разнообразных морских обитателей Южного океана, «включая коммерчески востребованные виды, вылов которых должен тщательно регулироваться ради будущих поколений».

«Австралия снова обратится за поддержкой для создания нового Восточного антарктического морского охраняемого региона, — говорит она. — Южный океан — дом для невероятного количества разнообразных морских обитателей».

«Безголовый цыпленок» был заснят на глубине около 3 км неподалеку от островов Херд. Исследователи признались, что ранее никогда не встречали в этих местах подобных существ и что это одно из самых удивительных созданий, что они видели.

Розовый морской огурец обитает на глубине до 5 км и держится поближе ко дну или коралловым рифам. Он встречается во всех океанах.

Благодаря множеству прозрачных перепонок, расположенных по краям туловища, розовые огурцы способны проплыть в толще воды до одного километра, никогда не поднимаясь на поверхность воды.

Умение плавать для них — залог выживания и возможность перебраться в более богатые пищей места.

Еду розовые огурцы находят как на дне, так и в толще воды. Подталкиваемая щупальцами вода, насыщенная донными отложениями, из глотки сразу попадает в кишечник, а все лишнее выходит наружу через небольшое отверстие — клоаку. Кроме испражнения, клоака контролирует процессы размножения и дыхания.

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Розовый морской огурец размножается летом, выметывая половые продукты в воду. Личинки плавают в планктоне около 10−14 дней и затем оседают на дно.

В качестве защиты от хищников розовые огурцы применяют довольно необычный способ. Они сбрасывают свою светящуюся кожу, которая, распадаясь на мелкие частицы, липнет на глаза и тело обидчика. Восстанавливаются потери кожи за 3−4 дня.

Всего класс морских огурцов — голотурий — насчитывает свыше 1000 видов.

Старейшие окаменелости голотурий относятся к силурийскому периоду — более 400 млн лет назад.

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Некоторые виды голотурий, особенно из родов Stychopus и Cucumaria, употребляются в пищу под названием «трепанги». В Китае и странах Юго-Восточной Азии они считаются деликатесом, подаются свежими или сушеными с рыбой и овощами. Наиболее развит их промысел у берегов Японии, Китая, Малайского архипелага и в южной части Тихого океана. Промысел голотурий производится и на Дальнем Востоке России.