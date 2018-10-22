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13:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Киселев захотел сузить свободу слова в России

Телеведущий Дмитрий Киселев предложил сузить диапазон свободы слова в России. Такое заявление журналист сделал в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1». Полная запись телепередачи доступна на YouTube.

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Источник: РИА "Новости"

По мнению Киселева, такой свободы слова и самовыражения, какая доступна жителям России, нет нигде в мире. Он призвал общество ввести некие «нравственные запреты», которые бы удержали людей от определенных поступков или высказываний.

Поводом для подобной реплики стал скандал вокруг фильма «Праздник» режиссера Алексея Красовского. В киноленте рассказывается выдуманная история, которая якобы произошла в блокадном Ленинграде. Со слов кинематографиста, сюжет комедийной картины стал поводом для многочисленных угроз в его адрес.

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Киселев заявил, что дело вовсе не в режиссере и не в художниках, которые ставят скандальные спектакли. «Как не надо поливать мочой и резать вывешенные картины, так и срывать театральные спектакли. Куда важнее сузить диапазон свободы слова в России или точнее диапазон свободы самовыражения», — заявил он.

Перед этим телеведущий заявил, что использование темы блокады является «запрещенным приемом». «Цензура — нет, запрет — да!» — заявил он.

Ранее журналист в эфире программы «Вести недели» раскритиковал материал журнала «Дилетант», посвященный немецкому летчику Эриху Хартманну и обвинил редакцию в русофобии. В ответ главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов назвал его лакеем и припомнил журналисту скандал с виллой в Крыму.

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