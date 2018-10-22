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11:53 (мск), источник: Esquire

В Китае открывается самый длинный мост в мире

Завтра в Китае состоится торжественная церемония открытия самого длинного морского моста в мире, который соединяет Гонконг, Чжухай и Макао. Ожидается, что мероприятие посетит председатель КНР Си Цзиньпин, по чьей инициативе был разработан проект.

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Источник: Reuters

Строительство моста началось в 2009 году, а завершилось летом 2017-го, но открытие постоянно откладывали. Проект включает в себя три искусственных острова и самый длинный в мире подводный тоннель через дельту Жемчужной реки. Общая протяженность моста — 55 км. По словам создателей, сооружение может выдержать землетрясение магнитудой 8 баллов, прослужить 120 лет и сократить время в пути между Гонконгом и Чжухаем с трех часов до 30 минут.

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Однако строительство моста сопровождалось все эти годы и жесткой критикой. Так, жители Гонконга опасаются, что теперь к ним хлынет поток туристов с материка. Помимо этого, не все автолюбители смогут пересечь мост без преград — водителям из Гонконга нужно будет иметь специальное разрешение.

Также власть критикуют за огромную сумму денег, потраченную на строительство, в то время как в стране не хватает жилья и сохраняется высокий уровень нищеты. Помимо этого, возмущаются и защитники природы. Дельта Жемчужной реки — это место обитания белых дельфинов, которые находятся под угрозой исчезновения. После строительства моста их положение может ухудшиться.

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