В Китае открывается самый длинный мост в мире

Источник: Reuters

Строительство моста началось в 2009 году, а завершилось летом 2017-го, но открытие постоянно откладывали. Проект включает в себя три искусственных острова и самый длинный в мире подводный тоннель через дельту Жемчужной реки. Общая протяженность моста — 55 км. По словам создателей, сооружение может выдержать землетрясение магнитудой 8 баллов, прослужить 120 лет и сократить время в пути между Гонконгом и Чжухаем с трех часов до 30 минут.

Однако строительство моста сопровождалось все эти годы и жесткой критикой. Так, жители Гонконга опасаются, что теперь к ним хлынет поток туристов с материка. Помимо этого, не все автолюбители смогут пересечь мост без преград — водителям из Гонконга нужно будет иметь специальное разрешение.