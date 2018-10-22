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12:17 (мск), источник: Интерфакс

Первый после аварии запуск «Союза» намечен на 25 октября

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU — Первая после аварии на Байконуре ракета «Союз» с военным спутником стартует с Плесецка 25 октября, сообщил «Интерфаксу» источник на космодроме.

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«Закрыты районы для авиации с 01:00 до 06:00 мск 25 октября под пуск “Союза-2” с “Плесецка” с военным спутником. Это будет первый запуск ракеты “Союз” после аварии на Байконуре», — сказал источник.

Резервная дата запуска назначена через сутки — 26 октября.

11 октября при запуске с космодрома Байконур к МКС пилотируемого корабля «Союз МС-10» с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом Ником Хейгом произошла нештатная ситуация, экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане.

Авария произошла спустя две минуты после старта. Спускаемый аппарат корабля «Союз» приземлился вблизи города Жезказган в Казахстане.

По информации «Роскосмоса», окончательный отчет аварийной комиссии, расследующей причины нештатной ситуации с ракетой «Союз-ФГ», а также рекомендации будут утверждены 30 октября.

Следите за развитием темы«Авария при запуске «Союза»»
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