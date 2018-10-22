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18:52 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле прокомментировали «расследование» СМИ про Пригожина

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Кремле видели «расследование» СМИ про Евгения Пригожина, но о подтверждении изложенных там данных от компетентных органов не известно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Источник: РИА Новости

Ранее «Новая газета» опубликовала расследование, основанное на рассказе ранее судимого Валерия Амельченко, о деятельности структур, подконтрольных бизнесмену Евгению Пригожину.

«Мы видели сегодня эту публикацию. Это журналистское расследование, каких много, но все-таки мы в первую очередь ориентируемся на детальную информацию от соответствующих органов. Нам не известно о подтверждении опубликованной информации со стороны компетентных органов», — сказал Песков журналистам.

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