В Кремле прокомментировали «расследование» СМИ про Пригожина
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Кремле видели «расследование» СМИ про Евгения Пригожина, но о подтверждении изложенных там данных от компетентных органов не известно, заявил
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Кремле видели «расследование» СМИ про Евгения Пригожина, но о подтверждении изложенных там данных от компетентных органов не известно, заявил
Ранее «Новая газета» опубликовала расследование, основанное на рассказе ранее судимого Валерия Амельченко, о деятельности структур, подконтрольных бизнесмену Евгению Пригожину.
«Мы видели сегодня эту публикацию. Это журналистское расследование, каких много, но