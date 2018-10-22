В Кремле прокомментировали «расследование» СМИ про Пригожина

«Мы видели сегодня эту публикацию. Это журналистское расследование, каких много, но все-таки мы в первую очередь ориентируемся на детальную информацию от соответствующих органов. Нам не известно о подтверждении опубликованной информации со стороны компетентных органов», — сказал Песков журналистам.