В США готовится антитрансгендерная реформа

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Пол всех граждан США должен строго фиксироваться на юридическом уровне — в документах, которые выдаются при рождении человека. Проект предусматривает сворачивание тех реформ, которые были начаты еще при президенте Бараке Обаме. Новые правила могут ударить по одному миллиону 400 тысячам американцев, которые сменили пол.

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Соответствующие поправки предлагается внести в девятый раздел Закона о гражданских правах, который запрещает дискриминацию по признаку пола в образовательных программах, пишет The New York Times. Сторонников предлагаемых изменений не устаивает тот принцип (добровольный) определения пола, который пропагандировался при Бараке Обаме. Они хотят, чтобы пол всегда четко закреплялся при рождении, а при возникновении каких-то сложностей проводилась медицинская экспертиза, на основании результатов которой пол бы также однозначно фиксировался.

«Пол означает статус человека как мужчины или женщины, который основан на неизменяемых биологических признаках, которые могут быть идентифицированы, — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которую приводит NYT. — Пол, указанный в свидетельстве о рождении человека… представляет собой окончательное доказательство пола человека, если оно не опровергается достоверными генетическими доказательствами».

Как пишет NYT, новые правила могут лишить документов, имеющих юридическую силу, почти полтора миллиона американцев, которые в том числе хирургическим путем изменили свой пол.