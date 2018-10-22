В США готовится антитрансгендерная реформа
Власти хотят на законодательном уроне закрепить запрет на юридическую фиксацию смены пола.
Власти хотят на законодательном уроне закрепить запрет на юридическую фиксацию смены пола.
Пол всех граждан США должен строго фиксироваться на юридическом уровне — в документах, которые выдаются при рождении человека. Проект предусматривает сворачивание тех реформ, которые были начаты еще при президенте Бараке Обаме. Новые правила могут ударить по одному миллиону 400 тысячам американцев, которые сменили пол.
Соответствующие поправки предлагается внести в девятый раздел Закона о гражданских правах, который запрещает дискриминацию по признаку пола в образовательных программах, пишет The New York Times. Сторонников предлагаемых изменений не устаивает тот принцип (добровольный) определения пола, который пропагандировался при Бараке Обаме. Они хотят, чтобы пол всегда четко закреплялся при рождении, а при возникновении
«Пол означает статус человека как мужчины или женщины, который основан на неизменяемых биологических признаках, которые могут быть идентифицированы, — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которую приводит NYT. — Пол, указанный в свидетельстве о рождении человека… представляет собой окончательное доказательство пола человека, если оно не опровергается достоверными генетическими доказательствами».
В конце июля президент США Дональд Трамп заявил, что хочет отменить действие указа, разрешающего трансгендерам служить в американской армии. Этот документ был подписан его предшественником на посту президента страны Бараком Обамой. Американские военные, по словам Трампа, сами попросили его об этом. Эти намерения Трампа были раскритикованы
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