Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В РФ признали: Ошибкой было удерживать ополчение Донбасса
22 снимка, в которые невозможно поверить
В носу вьетнамца поселился паразит
Фото журнала из оружейного магазина, где Росляков покупал патроны
Почему исторические города закрываются для туристов
Как выглядят самые опасные бандиты Латинской АмерикиИстория становления латиноамериканских банд во главе с всесильной Mara Salvatrucha
Глава Крыма сообщил о сообщниках керченского стрелка
В Польше сравнили цены американского СПГ и газа РФ
Какие болезни можно распознать болезнь по кашлю: инструкция
Кошка спасла хозяйку от рака груди
Шайба Кучерова помогла «Тампе Бэй» обыграть «Чикаго»
Skate America фигуристы откатали успешно
Лидер группы "Дюна": что больны раком, узнали с женой за рубежом
Погибла актриса Марина Поплавская
70-летний мост прогнулся под автобусом, но не упал (видео)
Автомобиль за 100 тысяч: 8 правил покупки
Супругов в Петербурге насильно переселили из комнаты в квартиру
История россиянки о жизни в Америке
Фоторепортажи
16Мартышки над схваткой
10Самый песок: почему заполярную деревню окружает пустыня
14:57 (мск), источник: Daily Storm

В США готовится антитрансгендерная реформа

Власти хотят на законодательном уроне закрепить запрет на юридическую фиксацию смены пола.

Наверх
Источник: Reuters

Пол всех граждан США должен строго фиксироваться на юридическом уровне — в документах, которые выдаются при рождении человека. Проект предусматривает сворачивание тех реформ, которые были начаты еще при президенте Бараке Обаме. Новые правила могут ударить по одному миллиону 400 тысячам американцев, которые сменили пол.

Новость
Трансгендеру впервые удалось покормить грудью

Соответствующие поправки предлагается внести в девятый раздел Закона о гражданских правах, который запрещает дискриминацию по признаку пола в образовательных программах, пишет The New York Times. Сторонников предлагаемых изменений не устаивает тот принцип (добровольный) определения пола, который пропагандировался при Бараке Обаме. Они хотят, чтобы пол всегда четко закреплялся при рождении, а при возникновении каких-то сложностей проводилась медицинская экспертиза, на основании результатов которой пол бы также однозначно фиксировался.

«Пол означает статус человека как мужчины или женщины, который основан на неизменяемых биологических признаках, которые могут быть идентифицированы, — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которую приводит NYT. — Пол, указанный в свидетельстве о рождении человека… представляет собой окончательное доказательство пола человека, если оно не опровергается достоверными генетическими доказательствами».

Как пишет NYT, новые правила могут лишить документов, имеющих юридическую силу, почти полтора миллиона американцев, которые в том числе хирургическим путем изменили свой пол.

В конце июля президент США Дональд Трамп заявил, что хочет отменить действие указа, разрешающего трансгендерам служить в американской армии. Этот документ был подписан его предшественником на посту президента страны Бараком Обамой. Американские военные, по словам Трампа, сами попросили его об этом. Эти намерения Трампа были раскритикованы ЛГБТ-активистами США.

 Кандидат в главы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко отказался от дебатов с Олегом Митволем
Песков: Слова Путина про «рай» были аллегорией
Кремль разъяснил слова Путина про рай после ядерного удара
Роструд напомнил о праздничных выходных в ноябре
В Тамбове спасатели сняли с ели иностранного студента (видео)
Австралийские ученые засняли в Южном океане необычное животное
Умер сорвавший ядерную программу нацистов диверсант
«Спартак» объявил об отставке Массимо Карреры
Как выглядят самые жестокие и опасные бандиты Латинской Америки
Спорт
Кто сменит Карреру? Реальные варианты Руководство красно-белых отправило итальянца в отставку. Кто придет ему на смену?
Hi-Tech
7 секретов WhatsApp, о которых вы не знали Избавьтесь от надоедливых картинок!
Авто
Lada, которой не должно быть, вышла на испытания На дорогах засветилась «таинственная» Lada Vesta SW, которая, по всей видимости, является спортивной версией универсала
Кино
Алла Пугачева устроила танцы в студии у Максима Галкина Певица пришла на съемки шоу «Сегодня вечером», которое ведет ее супруг
Недвижимость
Зачем нужны комнатные растения
Супругам станет проще передавать наследство детям
История россиянки о жизни в Америке
Супругов в Санкт-Петербурге насильно переселили из комнаты в квартиру
Дети
Рудковскую и Плющенко раскритиковали за «странное» дефиле их сына Интернет-пользователи считают, что звездные родители позорят ребенка
Леди
Тренд или бред: оцениваем маникюр звезд Мы пристально посмотрели на руки западных и российских звезд, чтобы понять, с какими ногтями не стыдно появиться на публике
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Квартира в Калининграде: серая трёшка с жёлтыми акцентами
Ультрасовременная квартира в стиле «новый модернизм»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь