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14:16 (мск), источник: Mail Новости

Московское метро сделало рекламу в духе шредера Бэнкси (видео)

Акция с разрезанием картины на аукционе вдохновила и отечественных креативщиков.

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В Сети появился новый ролик московского метрополитена, в котором рекламировались силиконовые браслеты для оплаты проезда картой «Тройка».

На видео показано, как сначала на дисплее в одном из вагонов поезда появляется изображение самой карты, но за считанные секунды оно начинает сползать вниз и «разрезаться». Под экраном тем временем появляются силиконовые браслеты для оплаты проезда, имитирующие разрезанную на полоски карту «Тройка».

Как стало известно, автором ролика выступил известный московский режиссер и клипмейкер Алексей Малахов, который похвастался своей работой в Instagram.

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Идея нового ролика — это отсылка к необычной акции известного британского стрит-арт художника Бэнкси. В начале октября на лондонском аукционе Sotheby's после продажи его картины «Девочка с воздушным шаром», изображение начало разрезаться на части встроенным в раму шредером. После этого, цена картины возросла в несколько раз, а в Сети начался новый флешмоб под названием «шредер Бэнкси».

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Во время загрузки произошла ошибка.
10 октября© Ньюстюб
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