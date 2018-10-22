Московское метро сделало рекламу в духе шредера Бэнкси (видео)
Акция с разрезанием картины на аукционе вдохновила и отечественных креативщиков.
Акция с разрезанием картины на аукционе вдохновила и отечественных креативщиков.
В Сети появился новый ролик московского метрополитена, в котором рекламировались силиконовые браслеты для оплаты проезда картой «Тройка».
На видео показано, как сначала на дисплее в одном из вагонов поезда появляется изображение самой карты, но за считанные секунды оно начинает сползать вниз и «разрезаться». Под экраном тем временем появляются силиконовые браслеты для оплаты проезда, имитирующие разрезанную на полоски карту «Тройка».
Как стало известно, автором ролика выступил известный московский режиссер и клипмейкер Алексей Малахов, который похвастался своей работой в Instagram.
Идея нового ролика — это отсылка к необычной акции известного британского
Читайте также: