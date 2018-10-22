Роструд напомнил о праздничных выходных в ноябре
Москва. 22 октября. INTERFAX.RU — В Роструде напомнили, что у россиян в связи с празднованием 4 ноября Дня народного единства будет три выходных дня подряд.
Москва. 22 октября. INTERFAX.RU — В Роструде напомнили, что у россиян в связи с празднованием 4 ноября Дня народного единства будет три выходных дня подряд.
«4 ноября — нерабочий праздничный день. Поскольку в этом году он совпадает с воскресеньем, то выходной день будет и в последующий понедельник, 5 ноября. Таким образом, россияне будут отдыхать в связи с праздником три дня подряд — с 3 по 5 ноября включительно», — заявил в понедельник «Интерфаксу» заместитель Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.
День народного единства был учрежден в России в декабре 2004 года как праздник в память о событиях 1612 года, когда силами народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского из Москвы были изгнаны иностранные интервенты. Праздник отмечается 4 ноября и совпадает с днем Казанской иконы Божией Матери. По Трудовому кодексу РФ является нерабочим праздничным днем.