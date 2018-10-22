Роструд напомнил о праздничных выходных в ноябре

«4 ноября — нерабочий праздничный день. Поскольку в этом году он совпадает с воскресеньем, то выходной день будет и в последующий понедельник, 5 ноября. Таким образом, россияне будут отдыхать в связи с праздником три дня подряд — с 3 по 5 ноября включительно», — заявил в понедельник «Интерфаксу» заместитель Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.