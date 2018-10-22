Стало известно о роскошной жизни Ким Чен Ына в обход санкций

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По его утверждению, лидер КНДР «Ким [Чен Ын] покупал у Китая и других стран такие предметы роскоши как гидросамолеты, высококачественные телевизоры, машины, алкоголь, часы и меховые изделия». «Их он дарил соратникам, которые поддерживают его у власти», — сказал Юн. Он отметил, что с такими лазейками «Ким сможет вовсе избежать санкций, не отказываясь от ядерного оружия».

Политик добавил, что покупки северокорейского лидера оцениваются в 640 миллионов долларов. Он подчеркнул, что закупки предметов роскоши Пхеньяном в 2017 году снизились по сравнению с 2014 годом. Юн также отметил, что с 2016-го этот показатель упал лишь на 3,8 процента: с 666,4 миллиона долларов. Всего в 2017 году люксовые товары составили 17,8 процента общего объема импорта в 3,7 миллиарда долларов.

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Как пишет агентство, несмотря на призывы Вашингтона строго соблюдать санкции в отношении Северной Кореи, некоторые страны, в частности, Китай и Россия, призвали смягчить ограничительные меры. Это связано с тем, что КНДР отказалась от ядерных и ракетных испытаний. Юн собрал информацию, используя списки товаров, запрещенных к ввозу в КНДР резолюцией ООН в 2009 году. Как именно он это сделал, не уточняется.

В китайской таможенной службе комментариев по поводу обвинения не дали и не предоставили подробные торговые сведения. В то же время ранее там отчитались, что объем торговли между странами за период с января по август 2018 года снизился на 57,8 процента по сравнению с прошлым годом. Пекин, в свою очередь, заявил, что безоговорочно придерживается международных санкций против Северной Кореи.

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