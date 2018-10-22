Кусочек средневекового замка можно купить за €50
С помощью этой распродажи его собираются спасти от разрушения.
С помощью этой распродажи его собираются спасти от разрушения.
Замок XIV века Château de l’Ebaupinay в районе
Замок в готическом стиле официально классифицирован как памятник исторического значения в 1898 году. У крепости четыре башни и ров, частично заполненный водой. В XVIII веке он был поврежден огнем во время Французской революции. Все инвесторы смогут принять активное участие в обсуждении плана восстановления замка.
В проекте уже участвуют 3 400 человек. На данный момент удалось собрать порядка €335 000. Реконструкцией средневековой постройки займется краудфандинговое агентство Dartagnans и восстановительная ассоциация Adopte un Chateau.
Всем совладельцам Château de l’Ebaupinay гарантируют пожизненный бесплатный вход в средневековую достопримечательность. Ранее таким же образом были собраны средства на реставрацию замка
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