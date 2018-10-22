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16:15 (мск), источник: Моя Планета

Кусочек средневекового замка можно купить за €50

С помощью этой распродажи его собираются спасти от разрушения.

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Замок XIV века Château de l’Ebaupinay в районе Дё-Севр на западе Франции намерены восстановить с помощью краудфандинга, сообщает Turizm.

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До 25 декабря 2018 года любой желающий может стать совладельцем исторического строения, купив за 50 евро его акцию.

Замок в готическом стиле официально классифицирован как памятник исторического значения в 1898 году. У крепости четыре башни и ров, частично заполненный водой. В XVIII веке он был поврежден огнем во время Французской революции. Все инвесторы смогут принять активное участие в обсуждении плана восстановления замка.

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В проекте уже участвуют 3 400 человек. На данный момент удалось собрать порядка €335 000. Реконструкцией средневековой постройки займется краудфандинговое агентство Dartagnans и восстановительная ассоциация Adopte un Chateau.

По словам организаторов проекта, замок станет одной из самых больших строительных площадок в стране. После восстановления, на территории крепости планируется организовать реалистичную средневековую жизнь с рынком и тавернами, а поблизости разбить деревню.
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Всем совладельцам Château de l’Ebaupinay гарантируют пожизненный бесплатный вход в средневековую достопримечательность. Ранее таким же образом были собраны средства на реставрацию замка Mothe-Chandeniers.

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