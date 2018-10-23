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09:53 (мск), источник: РИА Новости

В Мурманской области неплательщика алиментов вычислили по видео

Судебные приставы в Мурманске обнаружили злостного неплательщика благодаря выложенному в интернет видео, на котором должник хвастался, что хорошо от них спрятался, сообщило областное УФССП РФ. Судебные приставы разыскивали должника из города Колы Мурманской области, который не платил алименты.

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Источник: РИА Новости

МУРМАНСК, 22 окт — РИА Новости. Судебные приставы в Мурманске обнаружили злостного неплательщика благодаря выложенному в интернет видео, на котором должник хвастался, что хорошо от них спрятался, сообщило областное УФССП РФ.

Судебные приставы разыскивали должника из города Колы Мурманской области, который не платил алименты. «Мужчина платить не собирался, от судебных приставов скрывался. Задолженность по алиментам составила более 280 тысяч рублей», — пояснили в ведомстве.

При этом мужчина разместил на своем видеоканале запись того, как он въезжает в новую съемную квартиру. При этом должник хвастался, что надежно спрятался от приставов, которые его не найдут. Кроме подписчиков видеоканала запись просмотрели и приставы.

«В видеотрансляции горе-папаша сообщал зрителям, что разыскивается судебными приставами, в связи с чем не может назвать адрес, однако упомянул, что недалеко от места его жительства находится благоустроенный водоем», — пояснили в пресс-службе УФССП.

Этой информации, а также вида из окна и ракурса съемки оказалось достаточно для специалистов службы, которые смогли вычислить дом, этаж и квартиру, из которой велась трансляция. Должника доставили в отдел для дачи показаний, добавили в управлении.

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